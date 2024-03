Maite Kelly: Schlagersängerin am Boden zerstört – „Mir kommen die Tränen“

Emotionale Worte von Maite Kelly!

Die Schlagersängerin ist mit den Nerven am Ende. Auf Instagram wendet sie sich mit zittriger Stimme und feuchten Augen an ihre rund 238.000 Follower. Sie hat traurige Nachrichten zu verkünden. Es geht ausgerechnet um ihr neues Album, was für Mitte März geplant war!

Maite Kelly muss drastischen Schritt gehen

In dem Video zeigt sich Maite Kelly von ihrer emotionalen Seite. „Ich habe eine tolle Freundin, der ich versprochen habe, mit ihr ein Lied zu schreiben. Leider ist bei dem Schnitt meines neuen Videoclips alles ein bisschen schiefgelaufen. Ich hatte die Wahl dazwischen ihr abzusagen oder das Video selber zu schneiden. Ich stelle meine Freunde aber an erste Stelle“, erklärt sie.

Sie trifft daraufhin eine folgenschwere Entscheidung, die ihr sichtlich schwerfällt. „Mir kommen ein bisschen die Tränen. Wir müssen leider alles um sieben Tage verschieben. Der Videoclip und mein Album kommen sieben Tage später raus. Mir tut es ein bisschen weh und ich war sehr zerrissen“, kündigt sie an. Wie ihre Fans das wohl finden?

Maite Kelly: Fans reagieren deutlich

In den Kommentaren des Instagram-Beitrags wird schnell deutlich, dass die Fans vollstes Verständnis für die Verschiebung des Album-Releases haben. Sie versuchen den „Kelly Family“-Star zu beruhigen:

„Familie und Freunde gehen vor! Alles gut, Maite, du hast alles richtig gemacht! Wir freuen uns auf dein Album und die paar Tage können wir auch noch warten!“

„Liebe Maite, es ist alles gut. Mach dir keinen Stress. Sei für deine Freundin da. Familie und Freunde sind das Wichtigste. Was sind schon sieben Tage? Wir warten gerne.“

„Bitte sei nicht traurig. Ich verstehe deine Zerrissenheit und deine Entscheidung ist die absolut richtige! Freunde sind Familie und stehen immer an erster Stelle! Sieben Tage mehr oder weniger sind doch vollkommen egal.“

„Richtige Entscheidung, erst die Familie und Freunde. Dein Album kaufe ich auch sieben Tage später noch, das macht überhaupt nichts.“

Eigentlich sollte das neue Album „Nur Liebe“ von Maite Kelly am Freitag, 22. März, erscheinen. Nach dieser Ankündigung der Schlagersängerin können die Fans also erst eine Woche später, am 29. März mit neuen Liedern rechnen.