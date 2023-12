Maite Kelly kündigt Umbruch an – „Vielleicht gönne ich mir einen Fehlgriff“

Sie gehört zu den ganz großen Stars am Schlagerhimmel: Maite Kelly hat sich als erfolgreiche Schlagersängerin einen Namen gemacht. Zahlreiche Konzerte, TV-Auftritte und Einladungen auf den roten Teppich gehören mittlerweile zum Alltag der 44-Jährigen.

Bekannt wurde Maite Kelly durch die „Kelly Family“, mit der sie gemeinsam mit ihrer Familie internationale Erfolge feierte. Mittlerweile steht sie allerdings allein auf der Bühne. Und das mit großem Erfolg. Erst vor Kurzem landete ihre Single „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ erneut auf dem ersten Platz der Airplay-Wochencharts in der Kategorie „Deutschland Konservativ Pop“. Ein Erfolg, der sie zu neuen Wegen motiviert.

Maite Kelly überrascht über den Erfolg

Immer wieder beweist Maite Kelly, dass sie an ihren Hit „Warum hast du nicht Nein gesagt?“, welchen sie mir Roland Kaiser singt, anknüpfen kann. Maßgeblich an ihrem Erfolg beteiligt sind dabei natürlich ihre Fans, die hinter der Sängerin stehen.

Mit ihrem neuen Song „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ klettert sie aktuell immer wieder an die Spitze der Airplay-Wochencharts in der Kategorie „Deutschland Konservativ Pop“. Doch für die Sängerin kommt das ganz überraschend. Schließlich ist der Song vom Stil her ganz anders als das, was sie normalerweise singt. Ein Denkanstoß für die 44-Jährige, wie sie auf Instagram verrät.

Maite Kelly will andere Wege gehen

Wie sie in einer Story erzählt, hat sie mit dem Erfolg der neuen Single überhaupt nicht gerechnet. Doch sie zieht ihre Schlüsse daraus: „Der Erfolg gibt auch Ansporn, noch mutiger zu sein. Ich kokettiere mit dem Gedanken, dass vielleicht meine nächste Single was völlig anderes sein wird als man von der Schlagerszene, von den Künstlern erwartet.“

Weiter sagt die Kinderbuch-Autorin: „Ich bin 44, vielleicht gönne ich mir auch mal einen Fehlgriff.“ Das ist mal eine Aussage! Bleibt wohl abzuwarten, in welche Richtung die Schlagersängerin dieses Mal gehen will. Eins ist allerdings sicher: Ihre Fans werden es lieben!