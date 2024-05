„Let’s Dance“-Finale: Zuschauer mischen sich ein – „Ich bin so ausgerastet“

Das war es also, das Finale von „Let’s Dance 2024“. Und Gabriel Kelly – der Sieger des Abends – zählte schon lange zu den Favoriten bei den Zuschauern.

Der Sohn von „Kelly Family“-Star Angelo Kelly und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev bescherten den „Let’s Dance“-Fans unter anderem mit ihrem „Freestyle“ zu „Romeo und Julia“ Gänsehautmomente.

Nachdem Gabriel Kelly und Malika Dzumaev als Gewinner der Staffel feststanden, kommentierten die Zuschauer im Netz, was das Zeug hielt. Sie haben eine klare Meinung zu dem RTL-Tanzpaar.

„Let’s Dance“-Finale: Zuschauer reagieren eindeutig

Der 22-jährige Gabriel sahnte bei der Jury durchweg 30 Punkte im Finale ab, die Höchstpunktzahl. Selbst der sonst so gefürchtete Juror Joachim Llambi fand nur lobende Worte. Vor allem bei Gabriels erstem Finaltanz, der Samba zum Song „Mas Que Nada“. Llambi: „Das war die beste Samba in 17 Jahren von allen Kandidaten.“ Wow!

Kein Wunder, dass auch sein Papa Angelo Kelly happy ist. Bei Instagram kommentiert er: „Wir sind so stolz auf Euch beide.“ Und auch Gabriels Onkel Jimmy Kelly lässt es sich nicht nehmen, seinem Neffen öffentlich zu gratulieren: „Congrats…Gabriel & Malika Unfassbar! Wir sind stolz auf Dich und haben Dich lieb!“

Selbst Anna Ermakova, die Vorjahressiegerin, findet liebevolle Worte: „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, IHR SÜSSEN. Was für eine Reise & was für ein Finale.“

Bei Instagram tummeln sich ebenfalls zahlreiche Kommentare zum „Let’s Dance“-Sieger:

„Hurraaa, jaaa!! Ich wusste es! Er hat es absolut verdient! Darüber freue ich mich sehr! Gabriel, der leuchtende Stern.“

„Jess, ich bin so ausgerastet, soooo verdient!!!!!“

„Soooo soooo verdient! Go for it malika! Endlich konntest du mit diesem mega Partner zeigen was in dir steckt!“

„Absolut verdient gewonnen lieber Gabriel! So ein sympathischer junger Mann der von Anfang an alles gegeben hat. Irgendwann konnte ich ihn von den Profis nicht mehr unterscheiden. Jeder Tanz war ein Highlight! Auch absolut verdient für Malika und Zsolt, ein Spitzen-Team!!!“

Lediglich ein paar Fans hätten sich eher NFL-Moderatorin Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov als Gewinner gewünscht. „Jana hat’s mehr verdient, allein ihre krasse Entwicklung“ oder „Es gab noch nie eine Top 2, wo mir die Entscheidung so egal war – wohlverdienter Sieg, genauso wäre es bei Jana auch gewesen!“, lauten einige der Kommentare.

Mehr „Let’s Dance“-News:

+++ „Let’s Dance“: Jury flippt aus – Gabriel Kelly spielt Konkurrenz an die Wand +++

+++ „Let’s Dance“: Kurz vor Finale – RTL verkündet traurige Botschaft +++

+++ „Let’s Dance“-Star verrät: „Ich musste den Po von Joachim Llambi anfassen“ +++

Das Siegerpaar selbst kann es noch gar nicht glauben, am Ende die meisten Zuschauerstimmen erhalten zu haben. In ihrer Instagram-Story melden sich Gabriel und Malika nach dem Finale noch einmal zu Wort. Malika: „Leute, was ist gerade passiert? Wir können es gerade nicht glauben und wir haben gar keine Worte. Wir freuen uns einfach so so sehr.“ Gabriel: „Es ist unfassbar. Vielen Dank für alle, die angerufen haben.“

Übrigens ist Gabriel nicht der erste Kelly gewesen, der als Sieger bei „Let’s Dance“ hervorging. 13 Jahre zuvor holte sich seine Tante Maite Kelly bereits den Tanzpokal.