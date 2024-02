Joey Kelly auf der Flucht in Peru: „Dieser Ort wird die Hölle sein“

Eine Reise von Kanada bis Argentinien. Über zwei Kontinente, fünfzehn Länder und 30.000 Kilometer. Joey Kelly will mit seiner gesamten Familie ein großes Abenteuer erleben.

In der Doku „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ fährt er mit seiner Frau Tanja und ihren vier Kindern Luke, Leon, Lillian und Lisann mit dem Wohnmobil von Nord- nach Südamerika. Sie sind überzeugt: „Das ist eine Reise, die wir nie vergessen werden.“

Joey Kelly: Knapp bei Kasse und Krawall

Als wäre das nicht schon Abenteuer genug, gibt es noch einen Kniff: Die Familie hat überhaupt kein Geld mitgenommen. Schlafen können sie im Camper und in Zelten. Doch ihr Essen und alle Extras müssen sie sich unterwegs verdienen oder eintauschen. Mittlerweile sind die Kellys in Peru unterwegs, mit kleinen Auftritten in einem Zirkus haben sie sich Zugang zu Strom und Wasser verdienen können, aber das Geld bleibt knapp.

+++ Joey Kelly: Kurz nach Ausstrahlung herrschte Gewissheit +++

Und es gibt weitere Probleme: In der Stadt Pisco fallen ihnen die vielen Polizisten auf. „Oh da hinten ist aber Krawall!“, bemerkt Tanja. Der Präsident wurde vor kurzem wegen Korruption verhaftet, dagegen wehren sich viele Bürger mit Steinen und Gewalt. Es gibt Unruhen auf den Straßen in Peru. Die Familie bekommt es mit der Angst zu tun. Tanja will ihre Kinder beschützen: „Das ist nicht mein Konflikt, ich will hier sofort weg.“

Unruhen in Peru: „Dieser Ort wird die Hölle sein“

Dann wird es dramatisch, LKW-Fahrer errichten Straßensperren und auch Joey Kelly erkennt, dass es ernst wird : „Jetzt ist wirklich Ende Aus. Ich glaube, dann wird diese Stadt richtig brennen.“ Es geht um Sekunden, um so schnell wie möglich mit dem Auto aus der Stadt zu kommen. „Das ist genau so eine Situation, die wir nicht haben wollten“, ist sich der Abenteurer sicher. „Dieser Ort wird die Hölle sein.“

Zum Glück schaffen sie es noch rechtzeitig aus der Stadt. Joey Kelly ist erschüttert über die Ereignisse in diesem schönen Land. Kurz vor der Hauptstadt Lima geht der Familie der Sprit aus, und Joey überlegt, im Hard Rock Café seine wertvolle Gibson-Les-Paul-Gitarre zu verkaufen, um die Reise fortsetzen zu können.

RTL Zwei zeigt „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm und in der Mediathek bei RTL+.