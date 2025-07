Zum Ferienstart trifft es Urlauber auf der Autobahn ins Mark – jetzt wird’s teuer!

In vielen Bundesländern stehen die Sommerferien noch bevor. Die Vorfreude auf den großen Sommerurlaub steigt bei Familien daher ins Unermessliche. Auch in diesem Jahr werden wieder viele mit dem Auto verreisen – doch hier gibt es nun unschöne News.

Wie der ADAC nämlich mitteilt, ist Tanken – im Vergleich zu früheren Jahren – spürbar teurer geworden. Genau aus diesem Grund überrascht es daher nicht, dass viele Autofahrer gerade auf dem Weg in den Urlaub nach der günstigsten Tankstelle suchen. Denn auf der Autobahn kann der Sprit schon mal bis zu 50 Cent teurer sein …

Kostenfalle Tankstelle an der Autobahn?

Der ADAC hat sich in einer aktuellen Untersuchung das Ganze mal genauer angeschaut. So zahlte man zum Testzeitpunkt durchschnittlich 43,7 Cent pro Liter Super E10 an den Autobahn-Tankstellen mehr – bei Diesel waren es 42,5 Cent. Doch die Preise variierten zum Teil noch stärker! Innerhalb eines der untersuchten Tankstellenpaare lag der Preisunterschied sogar bei über 57 Cent.

„90 Prozent (bei Super E10) bzw. 88 Prozent (bei Diesel) der Autobahntankstellen verlangten im Beobachtungszeitraum einen durchschnittlichen Aufpreis von 30 Cent und mehr pro Liter, 24 Prozent bzw. 18 Prozent davon schlugen sogar 50 Cent und mehr auf“, heißt es von Seiten des ADAC.

Diese Spar-Tipps hat der ADAC

Jedoch betont der Automobil-Club, dass die Spritpreise nach wie vor sehr schwanken und die konkreten Preisunterschiede seit dem Erhebungszeitraum schon wieder geändert haben können. Dennoch hat der ADAC eine eindeutige Tendenz und Empfehlung für Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind!

„In der Regel [kann man] über 20 Prozent, in der Spitze sogar mehr als 30 Prozent, mit dem Abfahren von der Autobahn beim Tanken sparen. Und das schon durch Nutzung von Tankstellen ganz in der Nähe der Ausfahrt“, erklärt das Unternehmen auf seiner Webseite. Gefürchtete Umwege sollen sich dabei in Grenzen halten.