Joey Kelly: Kurz nach Ausstrahlung herrschte Gewissheit

Mit der ganzen Familie auf einen Roadtrip, was für viele Eltern nach Stress und Anstrengung klingt, scheint für Joey Kelly, seine Frau Tanja und die Kinder Luke, Leon, Lillian und Lisann, ein riesiges Abenteuer zu sein.

Begleitet von RTL Zwei hat sich der Kelly-Family-Star auf die Panamericana begeben. Zwei Kontinente, 15 Länder, 30.000 Kilometer auf der Straße. Ein Abenteuer sondergleichen.

Joey Kellys Panamericana-Trip bleibt auf der Strecke

In einem alten Wohnmobil und ohne einen Cent in der Tasche wollen es die sechs von Kanada bis nach Argentinien schaffen, sich ihr Leben mit Spenden, Straßenjobs und Aushilfsjobs finanzieren.

Eine Idee, die bei den Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch nur bedingt gut ankommt, wie die Quoten zeigen, die kurz nach der zweiten Episode veröffentlicht wurden. Schon die erste Episode lockte nur 700.000 Zuschauende vor die TV-Geräte. Enttäuschende 4,1 Prozent Marktanteil, wie das Branchenmagazin „DWDL“ veröffentlichte.

In dieser Woche wurde es dann noch einmal etwas schlechter. 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein. Ein Marktanteil von schlappen 3,2 Prozent.

Top-Quoten für das Auftaktspektakel der deutschen Handballer

Top-Quoten holte dafür das ZDF. Mit der Übertragung des Handball-EM-Auftaktes der Deutschen Nationalmannschaft gegen die der Schweiz sicherte sich der Mainzer Sender den Spitzenplatz. 7,6 Millionen Menschen schalteten am Mittwochabend ein, und sahen, wie Andi Wolff, Julian Köster und Co. vor Rekordkulisse in Düsseldorf die Schweizer mit 27:14 an die Wand spielten.

Ein beeindruckender Erfolg auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier schalteten 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein – ein Marktanteil von 31,9 Prozent. Am 14. Januar 2024 geht es für die Deutschen gegen Mazedonien weiter.