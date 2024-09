Europapark: Nächster Schock-Vorfall – Achterbahn bleibt plötzlich stecken

Der Europapark Rust in Baden-Württemberg ist der größte Freizeitpark in Deutschland. Jedes Jahr suchen Millionen von Besuchern auf den spektakulären Achterbahnen den Adrenalin-Kick. Am Mittwochmittag (11. September) hätten sie darauf wohl lieber verzichtet.

Denn während der Achterbahn-Fahrt kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Als ein Zug mit mehreren Wagen des „Blue Fire Megacoasters“ kurz vorm Looping war, blieb die Achterbahn auf einmal stecken. Die 20 Fahrgäste mussten evakuiert werden – es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr.

+++ Phantasialand: Mann kehrt nach 15 Jahren zurück und kann es nicht fassen – „Leck mich fett“ +++

Europapark: Achterbahn bleibt stehen – erneut!

„Ein Zug der Achterbahn ‚Blue Fire Megacoaster‘ konnte gegen 13 Uhr aufgrund zu geringer Energie beim Launch den ersten Anstieg nicht überwinden und kam dort zum Stillstand“, erklärte ein Sprecher des Freizeitparks auf Nachfrage der „Bild“. Sofort eingeleitete Sicherheitsmaßnahmen hätten Schlimmeres verhindern und die 20 Fahrgäste umgehend evakuieren können.

+++ Movie Park verkündet nächsten Hammer – Besucher aus dem Häuschen +++

Und weiter: „Der Zug konnte planmäßig zurückgefahren werden, sodass die Gäste die Bahn am Boden verlassen konnten. Es kam zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation“. Der „Blue Fire Megacoaster“ erreicht während der Fahrt eine Maximalhöhe von 38 Metern und Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Wie lange der Vorfall andauerte, wurde nicht gesagt. Nach einer umfassenden Kontrolle sei die Achterbahn am späten Mittwochnachmittag bereits wieder gefahren. Auf Facebook machen bereits Bilder der Rettungsaktion die Runde.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr Meldungen:

Für die 20 Passagiere muss der Vorfall ein Albtraum gewesen sein – einer, der nicht zum ersten Mal passiert ist. Bereits im April 2024 kam der ‚Blue Fire Megacoaster‘ zum Stillstand. Immer wieder blieben die Wagen stehen und rollten wieder zurück. Ein technischer Defekt war der Auslöser. Zum Glück kam auch damals niemand zu Schaden (hier mehr dazu).