Nach Unfall auf Rheinkirmes – Geisterbahn soll Attraktion auf Cranger Kirmes ersetzen

Sommerzeit bedeutet gleichzeitig auch Kirmes-Zeit. Während einige Veranstaltungen schon gelaufen sind oder noch laufen – darunter auch die Rheinkirmes in Düsseldorf – stehen andere in den Startlöchern. Ab dem 31. Juli kommen dann auch Fans der Cranger Kirmes auf ihre Kosten.

Dann wird die Cranger Kirmes ihre Fans wieder mit zahlreichen Attraktionen locken – darunter sollte eigentlich auch die Weltneuheit „Diablos Residenz“ sein. Doch die wird nicht rechtzeitig fertig. Und deswegen wird der Platz anderweitig vergeben – an die Geisterbahn „Fahrt zur Hölle 2.0“. Diese sorgte bereits auf der Rheinkirmes für ordentlich Aufruhr.

Vorfall auf der Rheinkirmes in Düsseldorf am Sonntag

Am Sonntag (13. Juli) wurde an der Geisterbahn auf der Rheinkirmes plötzlich der Betrieb eingestellt. Von den Betreibern hieß es zunächst, dass es eine „Störung“ gegeben habe (wir berichteten). Doch auf einmal kamen zwei aufgelöste Kinder aus der Geisterbahn, weinen und stürzen sich in die Arme ihrer Eltern.

„Der Wagen ist ohne zu bremsen zur Seite gekippelt und ich bin mit dem Arm und dem Kopf gegen eine Wand in der Gondel geknallt“, berichtet Natan M. gegenüber DER WESTEN. Die Kinder erlitten leichte Prellungen.

Geisterbahn konnte schnell wieder in Betrieb genommen werden

Laut Polizei haben sich die Kinder durch die Notbremsung wohl die blauen Flecken eingefangen. Die Geisterbahn konnte noch am selben Nachmittag nach Prüfung wieder in den Betrieb genommen werden.

Nun wird das Fahrgeschäft des Düsseldorfer Schausteller-Unternehmens Hermann Fellerhoff & Söhne auf der Cranger Kirmes stehen. Die Fahrt führt über zwei Etagen durch gruselig inszenierte Themenräume, die nach Angaben des Betreibers „auf brandneue Überraschungseffekte auf dem neuesten Stand der Technik“ setzen.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich solch ein Vorfall wie auf der Rheinkirmes nicht in Herne wiederholt…