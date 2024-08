Phantasialand: Mann kehrt nach 15 Jahren zurück und kann es nicht fassen – „Leck mich fett“

Das Phantasialand in Brühl bei Köln hat während der noch laufenden Sommerferien in NRW gerade Hochkonjunktur. Der Freizeitpark hat für Groß und Klein viel zu bieten, auch eine Neuerung in einem der Hotels (hier mehr) lockt aktuell einige Besucher an. Trotzdem gibt es immer mal wieder auch Kritik, etwa wegen langer Wartezeiten oder geschlossener Attraktionen.

Ein Mann, der das Phantasialand seit 15 Jahren nicht besucht hat, wagte sich jetzt erstmals wieder hin. Was er sah und erlebte, machte ihn einfach nur fassungslos.

Phantasialand: „War kein billiger Tag“

In einer Phantasialand-Gruppe auf Facebook muss der Mann dringend von seinen Erlebnissen berichten. Aus mehreren Gründen war der Besucher seit rund 15 Jahren nicht mehr in dem Freizeitpark gewesen. Schließlich gab seine 10-jährige Tochter den Ausschlag, das Phantasialand endlich noch mal zu besuchen. „Es war weiß Gott kein billiger Tag, aber im Nachhinein hat sich jeder Cent gelohnt“, gibt der Facebook-Nutzer direkt am Anfang seines Beitrages zu.

„Leck mich fett“, wird der Besucher dann deutlich, „was haben die da einen geilen Park zusammengebastelt“. Vor allem die Themenwelten, allen voran Rookburgh, haben es dem Mann angetan. An jeder Ecke fühle man sich wie in einer neuen Welt, zudem war es überall sehr sauber.

Phantasialand: Geheim-Tipps von Fans

Besonders gut gefallen hat dem Phantasialand-Besucher Taron, wofür er und seine Begleitung insgesamt fünf Quick-Pässe verbraten haben. „Aber mal ganz ehrlich, das macht den Tag ja so was von entspannt.“ Insgesamt steht für den Mann fest, dass er nicht wieder 15 Jahre bis zum nächsten Besuch verstreichen lässt, sondern schon nächstes Jahr wiederkommen möchte.

In der Facebook-Gruppe raten aber einige erfahrene Phantasialand-Besucher, den nächsten Trip nach Möglichkeit vorzuziehen. „Fahr mal im Winter ins Phantasialand, das ist richtig fett“, schreibt jemand. Und ein anderer: „…und wenn du jetzt noch auf Angebote achtest (Facebookseite des Phantasialand und Newsletter) dann kannst du den Eintrittspreis pro Person locker halbieren.“