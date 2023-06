Europa-Park: Nach dem Mega-Brand – nächste heftige Nachricht für Besucher

Am Montag (19. Juni) war der Europa-Park Rust gerade gut besucht, als plötzlich gegen 16.40 Uhr ein Brand ausbrach. Besucher konnten von der Achterbahn aus zusehen, wie riesige Rauchwolken gen Himmel stiegen. Zeugen berichteten zudem von einem ohrenbetäubenden Knall.

Sofort kursierten heftige Aufnahmen vom Brand im Netz. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Freizeitpark musste umgehend evakuiert werden. Keine 24 Stunden später gibt es die nächste erstaunliche Neuigkeit für Besucher.

Europa-Park mit News nach Brand

Ausgebrochen sei das Feuer laut dem Europa-Park Rust an der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“. Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, ist nun Ermittlungssache der Polizei. Die Rauchwolke war auf jeden Fall kilometerweit zu sehen – 25.000 Menschen mussten den Freizeitpark sofort verlassen.

+++ „Immer wieder sonntags“: Feuer-Drama im Europapark – ARD-Show in Gefahr? +++

„Durch die reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungskräfte und der Parkmitarbeiter sowie durch das tadellose Verhalten der Besucher gelang eine schnelle, geordnete Räumung. Alle Besucher wurden aus dem Park geleitet. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten leicht verletzt“, heißt es auf der Homepage.

Großbrand im Europapark in Rust: Feuer im beliebten Europapark in Rust ausgebrochen. Foto: IMAGO/Einsatz-Report24

Europa-Park normal geöffnet – DIESE Attraktionen bleiben geschlossen

Nach so einem heftigen Einsatz hätten wohl nur die wenigsten gedacht, dass der Freizeitpark so schnell wieder aufmachen wird. Doch schon am Abend verkündete der Freizeitpark: „Der Europa-Park sowie alle weiteren Angebote des Europa-Park Erlebnis-Resorts wie u. a. Eatrenalin, YULLBE, Rulantica und die Erlebnishotels haben regulär geöffnet.“ Von 9 bis 18 Uhr stehen die Türen in den nächsten Tagen also wie gewohnt offen.

Noch mehr News:

Ein paar Einschränkungen wird es jedoch geben, wie der Pressesprecher auf Twitter ergänzte: „Nach aktuellem Wissensstand bleiben die folgenden Attraktionen vorerst geschlossen: Panoramabahn, Alpenexpress Enzian, Alpenexpress Coastiality, Tiroler Wildwasserbahn, Yomis-Zauberwelt der Diamanten sowie die Shops Bazar Español und Edelsteingrotte.“ Wie lange genau die Attraktionen nicht besucht werden können, ist noch offen.