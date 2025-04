Europa-Park: Frau nach Achterbahn-Besuch total verängstigt – Mitarbeiter reagieren

Der Europa-Park in Rust ist ein beliebtes Ausflugsziel vieler Familien. Mit seinen etlichen Attraktionen, Events und Themen-Bereichen zählt er zu den bekanntesten Freizeitparks in Deutschland – und das schon seit 50 Jahren.

Denn in diesem Jahr feiert der Europa-Park sein großes Jubiläum und will es dabei so richtig krachen lassen. Doch kurz nach der Saison-Eröffnung äußert sich eine Frau nach einer Fahrt mit der Achterbahn besorgt – doch Park-Mitarbeiter können sie schnell beruhigen.

Europa-Park: Besucherin „hatte so Panik“

Auf Facebook berichtet eine Europa-Park-Besucherin von einem beunruhigenden Vorfall. „Wir waren (…) im Park. Eine meiner Lieblingsbahnen – Eurosat – blieb plötzlich inmitten der Fahrt stehen. Ich hatte so Panik, dass der nächste Wagen jetzt in uns rast oder wir beim Weiterfahren jemandem auffahren“, erzählt die Frau von dem Vorfall. Auch bei anderen Achterbahnen sind ihr vermeintlich merkwürdige Dinge aufgefallen.

++ Europa-Park: Plötzlich geht die Nachricht um – Kunden haben nun Gewissheit ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Matterhorn-Blitz fuhr eine Zeit lang leere Wagen, genauso wie bei Poseidon. Bei Batavia gab es Stau am Ende, bei der Wintermärlibahn gab es Stau am Ende. Weiß jemand, was los war?“, fragt die Besucherin weiter. Der Europa-Park reagierte prompt und konnte sie beruhigen. „Wir können verstehen, dass solche Erlebnisse ein mulmiges Gefühl hinterlassen und würden dir gerne weitere Informationen zum Thema Sicherheit im Europa-Park geben“, beginnt der Park die Besucherin mehr ins Bild zu setzen.

++ Europa-Park wendet sich an seine Besucher – das gab es noch nie ++

Mitarbeiter beruhigen Besucherin

Denn auf die Sicherheitsstandards im Europa-Park wird genau geachtet. „Zu deinem ersten Punkt: Alle Achterbahnen arbeiten mit sogenannten ‚Blockabschnitten‘, d. h. ein Achterbahnzug kann erst in den nächsten Block fahren, wenn der vorherige Block freigegeben ist, also der vorangegangene Zug den Block verlassen hat“, erklärt der Park. Züge können also nicht einfach so einfahren – sie werden automatisch heruntergebremst.

Mehr Themen:

Zum Stau in den Achterbahnen komme es zum Beispiel, wenn Gäste länger beim Ein- oder Aussteigen brauchen. Doch warum fahren manchmal Bahnen leer? „Es kann zum Beispiel sein, dass auf die Achterbahnschiene ein zusätzlicher Wagen (Zug) eingesetzt wurde, weil es mehr Besucher im Park gibt. Danach fahren erst mal alle Wagen eine Leerfahrt, das ist ein vorgegebener Ablauf“, erklärt der Europa-Park weiter. Grundsätzlich stehe aber die Sicherheit der Besucher immer an allererster Stelle.