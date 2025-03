Europa-Park: Plötzlich geht die Nachricht um – Kunden haben endlich Gewissheit

Für viele Besucher war DAS wohl schon lange klar! Der Europa-Park in Rust feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Mit viel Spaß und Action will der beliebte Freizeitpark seinen runden Geburtstag gebührend zelebrieren. Und die Besucher werden dabei voll auf ihre Kosten kommen.

Neben den bekannten Attraktionen hat sich der Europa-Park 2025 ein besonderes Programm für das Jubiläumsjahr überlegt. Denn nicht nur neue Paraden und Events wird es geben, auch eine große Ausstellung zur Geschichte des Parks ist geplant. Und sei das noch nicht genug, hat der Europa-Park kurz vor dem offiziellen Saisonstart nun auch noch dieses Schmankerl für seine Besucher in petto.

Europa-Park ist bester Freizeitpark

Vielen Fans des Freizeitparks war es schon lange klar – nun haben sie es aber auch schwarz auf weiß! Der Europa-Park in Rust ist Deutschlands bester und beliebtester Freizeitpark. Das geht aus einer Studie von „Tui“ hervor. Der Reise-Konzern hat die größten Freizeitparks Europas unter die Lupe genommen und nach Attraktionsvielfalt, Action-Potenzial, Beliebtheit und Bezahlbarkeit bewertet. Mit über 100 Attraktionen, einem Publikumsvotum von fast fünf Sternen und den meisten Achterbahnen erreicht der Park in Baden-Württemberg einen Score von 42 von 50 Punkten.

Knapp dahinter landet der polnische Freizeitpark Energylandia mit 41 Punkte. Die Plätze drei und vier gehen dann wieder an deutsche Parks – einmal an den Erlebnispark Tripsdrill in Baden-Württemberg und das Heide Park Resort im niedersächsischen Soltau. Das Phantasialand in Brühl bei Köln landet bei diesem Ranking auf Platz elf.

Der Europa-Park punktet dabei nicht nur mit seinem vielfältigen Angebot an über 100 Attraktionen. Auch die guten Bewertungen auf Google können sich sehen lassen. Bei über 170.000 Bewertungen kommt der Freizeitpark auf einen Schnitt von 4,7 von 5 Sternen. „Für mich der beste Freizeitpark in Deutschland. Super-freundliche Mitarbeiter und das Anstehen an den Attraktionen mit dem virtuellen Line-System ist sehr zeitsparend!“, heißt es unter anderem in den Bewertungen.