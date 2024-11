Europa-Park wendet sich an seine Besucher – es ist eine einmalige Chance

Dem Europa-Park steht Großes bevor! Denn der Ruster Freizeitpark blickt schon bald auf satte 50 Jahre Geschichte zurück. Das will natürlich auch gebührend mit den Besuchern gefeiert werden.

Zwar ist es erst am 12. Juli 2025 so weit. Doch schon jetzt stecken die Betreiber des Europa-Park Rust mitten in den Planungen fürs große Park-Jubiläum. Und Besucher bekommen dabei eine einmalige Chance.

Europa-Park macht es offiziell

Der Europa-Park sucht dafür jetzt auch dich! „Zu unserem 50. Jubiläum nächstes Jahr suchen wir kreative Europa-Park Fans, die mit ihren Werken Teil der Feierlichkeiten werden!“, schreiben die Betreiber jetzt im Netz und machen auf die einmalige Geburtstags-Aktion aufmerksam.

Dabei darf laut Park gemalt, gesungen, fotografiert, gebastelt oder sogar gebacken werden. Die einzige Bedingung: „Zeigt uns eure schönsten künstlerischen Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten Europa-Park.“ Wer seiner Kreativität erfolgreich freien Lauf lässt, den erwartet am Ende vielleicht sogar eine große Überraschung.

Besucher schaffen Erinnerung für immer

Denn nur ausgewählte Kunstwerke sollen beim „Art Contest 2025“ im Europa-Park am Ende ausgestellt werden. Das ist aber noch nicht alles, wie die Betreiber offenbaren. Denn fünf Gewinner mit den besten Kunstwerken können sich darüber hinaus noch auf „tolle Gewinne“ freuen.

Dass die Besucher des Europa-Park schon jetzt nicht mehr an sich halten können, wird in der Kommentarspalte ersichtlich. „Ich sitze schon an meinem Projekt. Diesmal wird es was extra Ausgefallenes. Die Kinder sind auch schon mit Freude dabei“, schürt eine Frau jetzt schon die Neugierde. „Coole Idee, da machen wir mit, das 1. Mal vor 31 Jahren mit dem Sohnemann und jetzt mit Enkelchen. Jedes Jahr dabei“, offenbart auch eine andere.