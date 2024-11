Europa-Park: Verkündung lässt Besucher ausrasten – es geht um Voltron Nevera

Die Voltron Nevera liegt im Kroatien-Bereich im Europa-Park Rust und gehört als Multi Launch Coaster zu den beliebtesten Attraktionen der Besucher. Dabei ist die Achterbahn noch ein echter Neuzugang, wurde sie erst im April 2024 eröffnet.

Ein gutes halbes Jahr nach der Einweihung hat der Europa-Park jetzt eine neue Verkündung zu machen. Es geht wieder um die Voltron Nevera.

Europa-Park: Voltron Nevera ausgezeichnet

„Großartige Neuigkeiten!“, verspricht der Park. „Voltron Nevera powered by Rimac wurde mit dem renommierten TEA Thea Award for Outstanding Achievement in der Kategorie Attraktion ausgezeichnet!“ Sonst wurde nur noch das Deutschlandmuseum in Berlin ausgezeichnet, alle anderen Attraktionen kommen es aus dem europäischen Umland oder sogar aus der USA, China oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Auszeichnung kann sich also sehen lassen.

Der Preis wird bei einem Galaabend am 15. März 2025 in Los Angeles übergeben, eine große Ehre für den Freizeitpark. „Ein riesiges Dankeschön an alle, die diese außergewöhnliche Auszeichnung möglich gemacht haben!“, bedankt sich dieser bei den Besuchern.

Europa-Park: Besucher sind begeistert

Die Besucher hegen dazu eine eindeutige Meinung: Sie finden, der Park und vor allem die Achterbahn haben die Auszeichnung wohl verdient. Unter dem Facebook-Beitrag des Freizeitparks sammeln sich sogleich die Kommentare mit Glückwünschen und positiven Bewertungen:

„Absolut verdient, mega geile Bahn.“

„Die Bahn ist auch der Hammer.“

„Mega Achterbahn. Wir waren echt geflasht. Und die Blitze und die Musik im Wartebereich sorgen für Gänsehaut.“

„Ein ganz toller Coaster.“

„Glückwunsch! Diese Bahn ist einfach nur gigantisch!“

„Die beste Achterbahn, die ich je gefahren bin!“

„Wie viele Preise kann man bekommen? Europa-Park = Ja“

Allerdings sind nicht alle hellauf begeistert von der Voltron Nevera. So beschweren sich einige Besucher über die häufigen Störungen und bezeichnen sie schon als „Streiker Coaster“. „Leider sollte die Voltron noch eine Auszeichnung erhalten als Bahn mit den meisten Störungen. Waren seit Eröffnung bereits sechsmal im Park und immer gab es Störungen“, lautet ein Kommentar.