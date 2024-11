Europa-Park: Jetzt ist es raus! Besucher machen große Augen

Kuchen, Luftballons und vor allem „Alles Gute zum Geburtstag“! Na ja, für solche Glückwünsche ist es noch ein bisschen früh, schließlich feiert der Europa-Park erst nächstes Jahr (2025) einen runden Geburtstag. Dann aber richtig – es werden 50 Jahre Freizeitspaß und Unterhaltung bejubelt.

Doch nicht nur der Park selbst, sondern auch die zahlreichen Besucher werden zum Jubiläum mit viel Glanz und Gloria beschenkt. Klar, dass bei DIESEN Attraktionen die Augen der kleinen und großen Fans leuchten werden.

Europa-Park: Neue Attraktionen und ein Film – Highlight zum Jubiläumsjahr

2025 feiert Deutschlands größter Freizeitpark sein 50-jähriges Bestehen – also ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Momente und Abenteuer. Logisch, dass dafür zahlreiche Events und Attraktionen geplant sind: „Freuen Sie sich auf viele große und kleine Momente, die Sie zum Staunen bringen werden“, kündigt der Park bereits auf seiner Website an.

Doch damit nicht genug! Der Europa-Park verrät jetzt weitere Details. Freuen dürfen sich die Besucher auf Action, Adrenalin und Spaß bis Mitternacht am 12. Juli, dem eigentlichen Geburtstag des Parks, und am 23. August, wenn der Europa-Park Junior Club seinen 10. Jahrestag feiert. Ebenfalls gibt es nicht nur eine spezielle Monopoly-Edition des Parks, sondern auch ein limitiertes Sammleralbum.

Doch damit nicht genug: Gemeinsam mit Warner Bros. Film Productions Germany wurde auch ein Film realisiert. Dieser soll „mit liebenswerten Charakteren, einer fesselnden Geschichte, Action und Witz das Kinopublikum begeistern“.

„Sieht nach viel Spaß aus“: Park-Ankündigungen sorgen für Fan-Freude

Passend dazu soll 2025 im Freizeitpark eine eigene Familienattraktion im Themenbereich Luxemburg eröffnet werden. Im „Grand Prix EDventure“-Erlebnistheater werden die Gäste Teil von Ed & Eddas Racing Crew und nehmen an einem Autorennen durch ganz Europa teil. Nun hat der Europa-Park auch dazu erste Einblicke auf seiner Instagram-Seite geteilt. Und die Reaktion der Fans? Durchweg euphorisch.

So schrieb eine Userin: „Wow. Das sieht richtig gut aus. Ich freue mich schon“. Und auch ein anderer Fan meinte ganz begeistert: „Das sieht nach sehr viel Spaß aus!“

Hier kannst du dir noch weitere Fan-Stimmen durchlesen:

Und wen jetzt das Adrenalin- und Europa-Park-Fieber gepackt hat, kann sich freuen, denn schon in fünf Tagen, also am 12. November 2024, können die Jubiläumstickets gekauft werden.