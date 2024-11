Europa-Park: Besucher ärgern sich über Änderung – „Meide ich grundsätzlich“

2025 wird für den Europa-Park ein ganz besonderes Jahr. Warum? Dann wird Deutschlands größter Freizeitpark 50 Jahre alt. Und genau aus diesem Anlass will der Attraktionspark seine Gäste mit allerlei Highlights feiern und für große und kleine Augen sorgen (⇾ was geplant ist, erfährst du hier). Logisch, dass da weder Kosten noch Mühen gescheut werden.

Apropos Kosten! Der Europa-Park sorgt mit einer Änderung nun für reichlich Wirbel. Davon sind einige Besucher nicht gerade begeistert, ganz im Gegenteil.

Europa-Park: Restaurant-Veränderung sorgt für Wirbel

Ob Wasserrutschen, Achterbahnen, Karussells, schicke Hotels und vieles mehr – der Europa-Park hat jede Menge Highlights zu bieten. Nach so viel Adrenalin ist es aber auch klar, dass der eine oder andere Freizeitparkbesucher hungrig wird. Und auch hier sorgt der Park mit seinen zahlreichen Bars, Restaurants und Cafés für satte Mägen. Aber auch für Zufriedenheit? Das ist die Frage, denn ein Wandel in einem Restaurant sorgte jetzt für reichlich Ärger.

Es handelt sich um das Restaurant „Mille Fleurs“, das im französischen Bereich mit allerlei frischen und typisch italienischen Spezialitäten lockt. Klingt eigentlich gut, doch ein Merkmal, das auf der offiziellen Website des Europa-Parks eingetragen ist, stiftete etwas Unruhe. Aus gutem Grund: Weil das Lokal ist ein Selbstbedienungsrestaurant ist.

Das heißt, eine automatische Kasse ersetzt die Mitarbeiter aus Fleisch und Blut. Und offenbar kommen die digitalen Angestellten nicht so gut an. Ein User beschwerte sich lautstark auf Facebook und schrieb: „Im Mille Fleurs wurden Selbstbezahl-Kassen installiert. Eine Kamera sieht die Produkte und berechnet sie. Also ich persönlich möchte lieber einen Menschen an der Kasse haben, um persönlich Kontakt zu haben. Ich bin ja nicht im Stress bei REWE, sondern im „Urlaub“. Wie seht ihr das?“

„Würde ich nicht nutzen“: Selbstbedienungsrestaurant löst Furore aus

Logisch, dass er nicht lange auf Antworten warten musste, denn viele Adrenalin-Fans meldeten sich prompt zu Wort: „Würde ich nicht nutzen“, urteilte eine Userin. Und ein anderer Fan meinte: „Ich meide grundsätzlich diese Kassen. Ich möchte gerne bei einem Menschen bezahlen.“ Doch sie standen mit ihrer Kritik nicht alleine da, denn auch ein anderer User bemängelte: „Ich habe schon dreimal an der Kasse bezahlt und nur einmal waren die richtigen Tellergerichte hinterlegt. Eine Person ist also deutlich schneller.“

Aber es gibt nicht nur Kritik, eine Person sieht auch einen Vorteil in der neuen Veränderung im Europa-Park: „Finde Selbstzahlerkassen in Zeiten des akuten Personalmangels gar nicht schlecht. So können die Mitarbeiter, besonders bei hohem Besuchsaufkommen, entlastet werden.“

Also am besten selbst ausprobieren und entscheiden, ob man gerne in das Restaurant im Europa-Park geht. Und wer nicht digital bedient werden möchte, kann ja auch in ein anderes Restaurant gehen. Auswahl gibt es schließlich genug.