Edeka-Kunden werden sich umsehen – SO sehen viele Filialen demnächst aus

Da werden Edeka-Kunden aber zwei Mal hinsehen, wenn sie in naher Zukunft dem Supermarkt einen Besuch abstatten – und besonders Sushi-Freunde werden staunen: Es soll schon bald noch mehr Stationen der beliebten Gastronomiekette „Sushi Circle“ in den Filialen geben!

Auch, wenn er nicht gerade günstig ist, lieben viele Sushi. Umso größer dürfte bei Sushi-Fans jetzt die Freude sein, dass „Sushi Circle“ zahlreiche neue sogenannte Sushi-Inseln in deutschen Supermärkten – allen voran Edeka – plant.

Sushi bei Edeka wird frisch zubereitet

Wie Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet, hat „Sushi Circle“ einen neuen Inhaber. Und der hat große Pläne. Das Unternehmen soll schnellstmöglich expandieren. An zahlreichen neuen Verkaufstresen in den Supermärkten kannst du dir dann das japanische Leibgericht mitnehmen.

Das Sushi wird vor Ort frisch zubereitet und dann verpackt. Das ist vor allem dann praktisch, wenn du lieber zuhause isst, statt dich in ein Restaurant zu setzen.

Ein weiterer Sushi-Anbieter möchte expandieren

Aber nicht nur die Kette „Sushi Circle“ positioniert sich gerne in deutsche Supermarkt-Filialen. Auch Marktführer „Eathappy“ hat einige Verkaufstresen bei Edeka, Kaufland und Co. Das Sushi der Restaurant-Kette gibt es bereits in fast 1.300 Geschäften in Deutschland, dazu kommen noch 350 Selbstbedienungstruhen in den Supermärkten. Und auch „Eathappy“ will künftig weiter expandieren – das Geschäft mit den bunten japanischen Röllchen scheint sich also zu lohnen.

