Edeka: Irres Angebot an der Kasse – doch es hat einen großen Haken

Nach einem langen Arbeitstag eben noch schnell zum nächsten Edeka, dort in Windeseile die benötigten Artikel in den Einkaufswagen gelegt, ab zur Kasse und bezahlen – und das alles am besten so schnell wie möglich. Man will ja schließlich die wenige Freizeit, die man hat, bei seinen Liebsten sein und nicht im Supermarkt vertrödeln.

Doch was ist, wenn man gar keine Liebsten hat, die zuhause auf einen warten? Bei vielen, vor allem älteren, Menschen ist das der Fall. Für sie hat unter anderem ein Edeka-Markt jetzt ein irres Angebot an der Kasse ins Leben gerufen.

Entspanntes Plaudern an der Kasse

Smalltalk gegen Einsamkeit: Bayern startet eine Initiative für langsame Supermarktkassen für den Plausch mit dem Kassenpersonal. In Schwaben ging deswegen auf Initiative des Gesundheitsministeriums in einem Markt eine „Ratschkasse“ in Betrieb. In Unterfranken rief ein Lebensmittelmarkt bereits vor zwei Monaten solch ein Projekt ins Leben.

Der Haken an der Sache: Natürlich dauert es dann an der Kasse auch länger – doch das ist hier ausdrücklich erwünscht. Die „Ratschkasse“ im Buxheimer Edeka-Markt wird wegen des aktuellen bayerischen Präventionsschwerpunkts zu gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit bis Juli vier Tage die Woche jeweils zwei Stunden am Vormittag geöffnet.

Nachmachen erwünscht

Anschließend sollen Geschäftsführung, Angestellte des Markts sowie Kunden zu den Erfahrungen befragt werden. „Wenn die Ratschkasse erfolgreich war, würde ich mich freuen, wenn die Idee zahlreiche Nachahmer in Bayern findet“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

In Schweinfurt richtete Supermarkt-Inhaber Marius Höchner bereits vor fast zwei Monaten eine Smalltalk-Kasse ein. Dort heißt sie Plauderkasse. Die Kunden sollen ein Gefühl wie einst im Tante-Emma-Laden bekommen. „Die Resonanz ist hervorragend“, sagt er. Man darf also gespannt sein, welche Supermärkte und Discounter demnächst nachziehen werden. (mit dpa)