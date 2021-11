Edeka, Rewe und Co: Wieder eine Preiserhöhung – auch diese beliebten Produkte werden nun teurer

Ein leckeres Bier trinken? Gar nicht mehr so einfach...

DER WESTEN hatte bereits darüber berichtet, dass mehrere Großbrauereien wie Krombacher, Veltins und die Radeberger Gruppe für 2022 eine Preiserhöhung ankündigten. Das wird auch Auswirkungen auf die Preise bei Edeka, Rewe und Co haben. So weit, so logisch.

Jetzt gibt es aber eine weitere bittere Pille für alle Kunden bei Edeka, Rewe und Co: Denn auch eine weitere beliebte Biermarke wird deutlich teurer.

Edeka, Rewe und Co: Nächste Preiserhöhung – auch diese beliebten Produkte werden jetzt teurer

Denn auch die Bitburger Braugruppe zieht jetzt nach und wird die Preise anziehen! Gegenüber dem Fachportal „Getränke News“ bestätigt eine Bitburger-Sprecherin: „Wir haben unsere Partner im Handel informiert, dass wir zum Mai 2022 unsere Preise für verschiedene Produkte der Bitburger Braugruppe anheben werden.“

Preis-Hammer für alle Kunden von Edeka, Rewe und Co.! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / STPP

Der Hauptgrund seien einmal mehr die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, die eine Erhöhung erforderlich machen würden. Wie „Getränke News“ erfahren haben will, seien allerdings die Marken „König Pilsener“ und „Benediktiner Weißbier“ von einer Preiserhöhung ausgenommen.

-------------------------------

Die Geschichte des Biers:

eines der ältesten alkoholischen Getränke

vor etwa 10.000 Jahren hat man in China und Vorderasien Getreide gesammelt und dabei zufällig entdeckt, dass Getreidebrei nach einigen Tagen zu gären begann

der römische Schriftsteller Tacitus nennt Bier als das Hauptgetränk der Germanen

erste urkundliche Erwähnung des Biers („cervesa“) im mittelalterlichen Europa findet sich in der St. Gallischen Gemeinde Zuzwil im Dorf Züberwangen (heutige Schweiz) am 6. August 754

seit dem Mittelalter das wichtigste Volksgetränk in Europa

-------------------------------

Das Weißbier sei bereits vergleichsweise teuer, eine Erhöhung wäre unwirtschaftlich. Und bei König Pilsener würde die Markenstärke schwinden, bei höheren Preisen könnte das Bier in den Regalen verstauben.

Edeka, Rewe und Co: Wieder eine Preiserhöhung – auch diese beliebten Produkte werden nun teurer (Symbolbild). Foto: imago Images

----------------------------

Mehr News zu Aldi, Lidl, Rewe und Co:

++ Aldi: Preiserhöhung! DIESES Lebensmittel wird für dich bald teurer ++

++ Rewe: Du willst nicht in der Schlange an der Kasse stehen? Dann musst du DAS aber beachten ++

Aldi: Ex-Mitarbeiter erklärt – deswegen bedienen Kassierer ihre Kunden so mega schnell

----------------------------

Noch ist fraglich, ob jetzt auch die Warsteiner Brauerei die Preise erhöhen wird. Eine Ankündigung ist nämlich bis heute nicht erfolgt. Sollte auch sie die Preise erhöhen, hätten damit alle großen Bierbrauer in Deutschland die Messlatte nach oben gesetzt.

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ RTL ändert spontan das Programm – aus diesem traurigen Grund ++

++ Aldi: Ex-Mitarbeiter packt aus – darum bedienen Kassierer ihre Kunden wirklich so schnell ++

++ Kreuzfahrt: Bittere Kunde für alle Tui-Reisende – es wird jetzt alles anders kommen als gedacht ++

----------------------------

Zum Wohl – aber nicht auf das des eigenen Portemonnaies...

Aldi, Rewe und Co: Corona-Selbsttests immer teurer! So hoch soll der Preis noch steigen

Für einen Schnelltest muss man zur Zeit (noch) selbst zahlen. Grund genug, dass immer mehr Menschen zu Selbsttests gegen da Virus gegriffen haben. Doch diese sind jetzt noch einmal richtig teuer geworden. HIER alle Infos >>> (mg)