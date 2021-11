Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe: Du willst nicht in der Schlange an der Kasse stehen? Dann musst du DAS aber beachten

Nur mal schnell nach der Arbeit einen Einkauf bei Rewe oder einem anderen Supermarkt zu machen, das klappt oft nicht - und kostet viel Zeit.

Doch es gibt auch Möglichkeiten den Einkauf schneller zu erledigen. Man kann lange Schlangen an den Kassen in einigen Rewe-Filialen umgehen. Allerdings muss man dafür etwas beachten.

Rewe: Du willst nicht in der Schlange an der Kasse stehen?

Besonders zu den Stoßzeiten kann es bei Rewe, Edeka und Co. schon mal richtig voll werden. Manchmal wollen dann so viele Kunden ihren Einkauf bezahlen, dass die Schlangen an den Kassen sehr lang werden, und man muss dann viel Geduld mitbringen.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Über die Angebote kannst du dich regelmäßig im Prospekt und online informieren

Das versuchen natürlich viele Leute zu vermeiden. Und bei einigen Rewe-Filialen gibt es die Möglichkeit, dass man sich nicht an den normalen Kassen anstellen muss.

Rewe: Für "Scan & Go" musst du DAS aber beachten

Bei Rewe kann man dafür beispielsweise „Scan & Go“ nutzen. Doch dafür muss man einige Dinge beachten. Auf seiner Webseite wirbt Rewe für das Verfahren, weil Kunden Zeit sparen könnten und eine bessere Übersicht über Produkte sowie die Kosten des Einkaufs erhalten würden.

Aber nicht jeder kann „Scan & Go“ nutzen. Man braucht nämlich eine Payback-Karte. Und genau das gefällt einem Kunden gar nicht. „Hey Rewe, ihr knüpft ernsthaft die Nutzung von Scan & Go an den Besitz einer Payback-Karte? Die brauche ich bei Penny doch auch nicht. Schade“, schreibt er auf der Facebook-Seite von Rewe.

Um bei Rewe Scan & Go benutzen zu können, braucht man eine Payback-Karte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / STPP

Er bekommt auch eine Antwort. „Die Nutzung von Scan & Go in unseren Märkten ist aus technischen Gründen nur mit einer Payback-Karte möglich. Selbstverständlich kannst du die Berechtigung zu Scan & Go jederzeit per E-Mail an datenschutz@rewe.de widerrufen. Deine Daten werden anschließend umgehend gelöscht“, heißt es von Rewe.

Klar ist also, dass du tatsächlich eine Payback-Karte brauchst, wenn du lange Schlangen an den Kassen umgehen möchtest. (gb)