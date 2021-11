Rewe: Irre Aktion! Bald kannst du ausgerechnet HIER einkaufen

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Bei Rewe können sich einige Kunden auf eine irre Aktion freuen.

Aber nicht alle Kunden werden von der Aktion von Rewe profitieren.

Rewe mit einer irren Aktion. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Rewe: Irre Aktion des Supermarkts!

Einfach nur im schnöden Supermarkt einkaufen? Nicht mit Rewe. Die Supermarktkette möchte Kunden nun in einen ganz speziellen Markt locken.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Über die Angebote kannst du dich regelmäßig im Prospekt und online informieren

Dafür geht Rewe eine Kooperation mit der Deutschen Bahn ein. So wird man bald auch in einem Zug einkaufen können. Doch der steuert nur ganz bestimmte Bahnhöfe in Deutschland an.

Rewe: Bald kannst du ausgerechnet HIER einkaufen

Der Supermarkt-Zug ist nämlich vorerst nur in Hessen unterwegs und macht in den folgenden Städten halt: Frankfurt. Gießen, Fulda, Kassel, Darmstadt und Wiesbaden. Neben der besonderen Location für den Einkauf hat sich Rewe zusammen mit der Deutschen Bahn auch eine spezielle Aktion einfallen lassen. Kunden, die eine spezielle Fairtrade-Aktionsschokolade kaufen, haben die Chance ein goldenes Ticket zu gewinnen. Dieses steht für eine Bahncard 100 der zweiten Klasse.

Auf Facebook hat die Deutsche Bahn in einem Video gezeigt, wie die Bahnwagen für den Supermarkt-Zug umgebaut wurden. Viele Fans sind von der Aktion begeistert und hoffen, dass sie auch noch auf andere Bundesländer ausgeweitet wird.

Doch nicht alle können der Aktion etwas Positives agbewinnen. Ein Mann kommentiert beispielsweise: „Ernsthaft? Die Züge sind oft überfüllt, zu bestimmen Zeiten werden keine Fahrräder mitgenommen. Es werden Pendler auf dem Bahnsteig stehen gelassen und ihr baut Supermärkte?Wie wäre es erstmal das Kerngeschäft einigermaßen hin zu bekommen.“ Andere befürchten, dass die Preise in dem Supermarkt-Zug sehr hoch sein werden. Ob die Aktion von Rewe bei den Kunden gut ankommt, wird sich zeigen. (gb)