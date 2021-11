Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Edeka, Rewe und Co.: Deutliche Preiserhöhung! Jetzt wird auch DIESES Produkt teurer

„Inflation“ und „Lieferengpässe“ – diese Worte bekommen wir in den letzten Wochen regelmäßig zu lesen und zu hören. Viele Produkte werden teurer. Nun wird künftig bei Edeka, Rewe und anderen Supermärkten für noch ein Produkt der Preis deutlich erhöht.

Benzin, Bier, Lebensmittel, Strom. Vieles, was man im Alltag braucht, wird für Geringverdiener allmählich zum Luxus. Auch bei Edeka, Rewe und anderen Supermärkten fließt an der Kasse seit geraumer Zeit mehr Geld, obwohl nicht mehr in den Wagen gepackt wird.

Ein Produkt wird bei Edeka, Rewe und Co. nun auch deutlich teurer. (Symbolbild) Foto: dpa/ Fotomontage

Edeka, Rewe und Co.: Weitere Produkte betroffen

Nun wird auch noch ein Produkt teurer, das in nahezu allen Haushalten regelmäßig zum Einsatz kommt: Butter. Das Milch-Produkt kostet künftig mehr, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet.

Molkereien sollen eine massive Preiserhöhung angekündigt haben. Das liegt an dem Milchgeld für die Bauern. Rund 70 Prozent macht dieses Geld für den Gesamtpreis der Butter aus. Um etwa 15 Prozent wird das Milchgeld nun angehoben.

Bei Edeka, Rewe und Co. steigt der Butter-Preis. Foto: IMAGO / Steinach

Und das bekommt der Verbraucher bei Edeka, Rewe und Co. zu spüren. Ein Päckchen Butter soll etwa 40 Cent mehr kosten als bisher.

Grund für die Erhöhung des Milchgeldes sind die steigenden Betriebskosten. Auch weitere Produkte könnten von der Preiserhöhung betroffen sein. Aktuell verhandle man über den Preis für Trinkmilch.

Laut „Lebensmittel Zeitung“ dauert es aber wohl noch bis Anfang 2022, bis die Preiserhöhungen bei Edeka, Rewe und Co. in den Regalen sichtbar seien. (ldi)