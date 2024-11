Edeka, Rewe, Lidl & Co.: Trick an der Kasse – so kommst du auch ohne Pfandbon an dein Geld

Ob in einer extra roten Tüte oder gleich in einem großen Müllsack – viele Menschen sammeln ihre Flaschen. Das macht auch Sinn! Immerhin lässt sich mit den leeren Plastikflaschen und Dosen von Edeka, Lidl, Rewe & Co. mehr oder weniger viel Geld verdienen.

Verliert man jedoch unterwegs im Supermarkt oder Discounter den Kassenbon, kann das ärgerlich sein – schließlich war dann die ganze Mühe umsonst. Doch dagegen hilft diese Lösung. Was gemeint ist? Das hat jetzt ein Experte verraten.

Edeka, Lidl & Co.: Pfandbon verloren – so kannst du dir dein Geld sichern

Das Szenario kennen sicher viele: Nachdem man bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. alle Flaschen in den Automaten gesteckt und den hart erkämpften Bon erhalten hat, schlendert man durch den Supermarkt und möchte eigentlich nur noch seine Lieblingsleckereien einkaufen. Doch an der Kasse gibt es plötzlich Ärger! Der Kassenbon ist weg. Aber keine Sorge: Ein Lidl-Filialleiter hat jetzt einen genialen Trick verraten.

Nach dem Besuch am Pfandautomaten einfach schnell ein Foto vom Kassenbon machen. So bleibt der Bon mit allen Daten gesichert, verrät ein Lidl-Filialleiter vor kurzem auf TikTok. Der Clou: Das Foto kann später ganz einfach an der Kassenstelle eingescannt werden und der Bonwert wird wie gewohnt abgezogen.

Das ist besonders praktisch, denn schließlich handelt es sich bei dem Pfand-Papier um Thermopapier – wobei der wichtige Code verschwinden könnte! Und mit der Absicherung durch ein Foto kann man sich auf alle Fälle sein Pfand sichern.

AirDrop, WhatsApp & Co.: Pfand-Teilen leicht gemacht

Diese digitale Backup-Lösung hat noch einen weiteren Vorteil: Wenn man gerade nicht einkaufen möchte, kann man das Foto einfach für den späteren Einkauf verwenden. Außerdem kann man das Foto per Whatsapp, AirDrop und Co. an seine Liebsten schicken und dadurch sein Pfand von Aldi, Edeka, Rewe & Co. teilen.

Hier kannst du dir den Trick auf TikTok anschauen:

