Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Hersteller insolvent! Produkte verschwinden aus Regalen

Bittere Kunde aus der Lebensmittelwirtschaft! Dass die Ökonomie in Deutschland ins Stottern gerät, ist längst traurige Realität. Immer mal wieder gehen wichtige Zulieferer von Discountern und Supermärkten wie Aldi, Rewe, Edeka und anderen in die Insolvenz, stoppen bisweilen sogar die Auslieferung von Waren.

Jetzt hat es erneut einen deutschen Lebensmittelhersteller getroffen. Und auch der beliefert beliebte Märkte wie Aldi, Rewe und Edeka! Verschwinden jetzt die Produkte aus den Regalen? Aber erstmal der Reihe nach…

Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Lebensmittelhersteller insolvent!

Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG stellte einen Insolvenzantrag, um eine Sanierung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens zu ermöglichen. Der Produktionsbetrieb kämpfe laut dem Branchen-Blatt „Lebensmittel Zeitung“ trotz Restrukturierungsmaßnahmen seit Jahren schon mit hohen Verlusten.

Das Hauptproblem seien die Endkunden, also die Verbraucher in den Supermärkten und Discountern, die die Preise nicht akzeptieren würden. Geschäftsführer Stephan Leibold sagt: „Endkunden sind nicht bereit, die Preise zu bezahlen, die wir für unsere hochwertigen Produkte brauchen.“

Produkte verschwinden aus Regalen

Neben den Supermärkten Rewe und Edeka beliefert Allgäu Fresh Foods auch die Discounter Aldi und Lidl mit Eigenmarken und Produkten von „Reiter“, „Dietz“ und „Bio Bühler“. Die werden jetzt (vorerst) nicht mehr verkauft. Auch der Biohändler Basic zählte zu den Kunden – bis zur Insolvenz. Immerhin sollen die knapp 400 Mitarbeiter ihre Jobs behalten dürfen. Auch Standorte sollen erhalten bleiben.

Man habe jetzt Möglichkeiten, bestehende Verträge zu überarbeiten und höhere Preise zu fordern. So will man wieder Profite schreiben. Auch potenzielle Käufer für den Betrieb werden gesucht. Bleibt zu hoffen, dass sich die Lebensmittelindustrie in Deutschland schon bald wieder erholt…