Lidl, Penny & Co: Konkurrent rüstet auf – Kunden sehen ganz genau hin

Nach den Erfolgen der „Lidl Plus App“, der „Penny App“ und der „Edeka App“ lässt sich die Konkurrenz nicht ausstechen. Die App einer weiteren Supermarkt-Kette wurde jetzt deutlich verbessert, zur großen Begeisterung der Kunden.

Inspiriert von Lidl, Penny & Co. stellt jetzt der Lebensmittel-Discounter Norma seine aktualisierte App vor. Dabei wurden die Anmerkungen der Kunden berücksichtigt, um die App zu optimieren und das Kauferlebnis zu verbessern.

Norma: Technische Verbesserungen der App

Während Norma bereits in der Vergangenheit eine App hatte, hat man diese nun deutlich überarbeitet. Insbesondere wurden technische Verbesserungen durchgeführt und das Design und die Benutzerführung der App wurden erneuert.

Auch die Größe der App hat man verkleinert, da Kunden sich häufig darüber beklagt haben, dass diese eine lange Installationszeit habe und auch beim Start eine lange Ladezeit benötige.

Einer der wichtigsten Änderungen der neuen App ist, dass Kunden auf dieser jetzt den NOR­MA24-On­line­shop aufrufen können. Während man in der Vergangenheit nur auf dem Webbrowser den Onlineshop von Norma ansteuern konnte, ist dies zukünftig auch auf der App möglich, ähnlich wie man es schon von der „Lidl Plus App“ kennt. Durch die Aktualisierung der App können Norma-Kunden in Zukunft auch herausfinden, welche Artikel in den lokalen Filialen verfügbar sind.

Lidl, Penny & Co.: Konkurrent rüstet im Bereich Digitalisierung auf

Wie es schon vor dem Update möglich war, ermöglicht die Norma App den Kunden weiterhin, digital durch die aktuellen Pro­spek­te des Discounters zu stöbern und die nächs­te Fi­lia­le in der Nä­he zu fin­den. Auch gibt es eine Merk­lis­te, mit der man seinen Einkauf vorbereiten kann, jedoch wurde die Verwaltung von dieser deutlich verbessert.

Mit der Aktualisierung und Optimierung der App rüstet Norma im Bereich Digitalisierung deutlich auf und macht anderen großen Discountern wie Lidl und Penny Konkurrenz. Die verbesserte App von Norma kann man ab sofort bei „Google Play“ und im „App Store“ herunterladen.