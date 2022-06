dm, Rossmann und Co.: Preis-Ärger! DIESE Produkte werden teurer

Die Inflation macht allen zu schaffen. Auch dm, Rossmann und Co. haben damit zu kämpfen – und damit auch ihre Kunden.

Künftig musst du bei einigen Produkten bei dm, Rossmann und Co. deutlich mehr zahlen.

dm, Rossmann und Co.: DIESE Artikel steigen im Preis

Während in den Lebensmittelgeschäften der Preis für Milch, Butter, Fleisch, etc. in den vergangenen Wochen rasant gestiegen ist, warnen nun auch dm, Rossmann und Co. vor einem Preisanstieg, der sich gewaschen hat!

Betroffen sind laut dem „Focus“ vor allem folgende Produkte:

Klopapier: Anstieg um bis zu 1,20 Euro.

Küchenrolle: Anstieg um bis zu 70 Cent.

Pflaster: Anstieg um bis zu 30 Cent.

Weichspüler: Die Marke „Softlan“ soll von 1,29 Euro auf 1,69 Euro angestiegen sein. Die Marke „Lenor“ soll mittlerweile die Zwei-Euro-Grenze erreicht haben.

Reinigungsmittel: Die Marke „Der General“ soll von 1,15 Euro auf 1,49 Euro gestiegen sein.

Windeln: Auch Windeln sollen um einen Euro teurer geworden sein. Die Marke „Pampers Harmonie“ soll von 48,90 Euro auf 49,95 Euro gestiegen sein.

Auch bei dm, Rossmann und Co. ist eine deutliche Preis-Explosion zu verzeichnen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Andreas Gebert

dm, Rossmann und Co.: Produktpreis variiert von Filiale zu Filiale

Die Preise variieren laut dem „Focus“ aber von Filiale zu Filiale.

Grund dafür sei der Standort der Märkte: Drogerien in Stadtzentren würden oftmals mehr Geld für ihre Produkte verlangen als solche in Gewerbegebieten.

„Pro Produkt zahlen Verbraucher hier zwischen fünf Cent und 1,20 Euro mehr“, hieß es weiter.(ali)