dm: Viele Filialen dichtgemacht! Darum stehst du vor verschlossener Tür

Wirbel um dm! Der Drogeriemarkt musste am Dienstag (14. Juni) kurzfristig mehrere Filialen schließen.

Die Einzelhandelskette kämpfte zuletzt mit Problemen bei der Kartenzahlung, nun gab es den nächsten bundesweiten Totalausfall bei dm.

dm: Bezahlungsproblem – etliche Filialen dicht

Bei dm-Filialen unter anderem in Freiburg, Rendsburg, Leipzig und Berlin standen die Kunden am Dienstagvormittag vor verschlossenen Türen. Doch was steckte dahinter?

Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei dm, erklärte gegenüber der BILD: „Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können.“

dm-Kunden konnten in dieser Zeit gar nicht zahlen – auch nicht in Bar – weshalb die Filialen geschlossen werden mussten. Doch nicht alle Läden waren von den Problemen mit dem Kassensystem betroffen, so die BILD. (lb)