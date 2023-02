dm, Rossmann und Co: Insekten in vielen Produkten – hättest du es gewusst?

Laut einer neuen EU-Verordnung dürfen zukünftig Insekten in Lebensmitteln verarbeitet werden. Demnach sollen die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer in meist pulverisierter Form unter die anderen Zutaten gemischt werden. In der Drogeriebranche nichts Neues – hier kommen Insekten schon länger zum Einsatz!

Wer sich allein bei der Vorstellung der Krabbeltierchen schon ekelt, dem sollte eines bewusst sein: In Make-up- und Körperpflegeprodukten sind Insekten längst ein großer Bestandteil – wenn auch in der Zutatenliste nicht ganz klar ersichtlich.

Bei dm, Rossmann und Co. sind Insekten schon lange im Regal

Hinter dem Begriff CI 75470 verbirgt sich beispielsweise schon das erste Insekt: die Schildlaus. Genauer gesagt wird aus ihr der rote Farbstoff Karmin gewonnen. Dazu werden die Schildläuse getrocknet, gemahlen und dann chemisch weiterverarbeitet. Was man mit der gewonnenen roten Farbe dann anstellt? Sie tritt besonders häufig in Lippenstiften, Lidschatten, Rouge oder Nagellack auf.

Apropos Nagellack: Darin versteckt sich prompt das nächste Insekt – oder zumindest seine Ausscheidungen. Für den beliebten Shellac mit besonders langer Haltbarkeit auf den Nägeln wird Harz verwendet. Dieser zähe Stoff wird von einer weiteren Schildlaus-Art ausgeschieden. Neben Nagellack kann es auch in Haarsprays oder Mascara verwendet werden, um den Produkten mehr Festigkeit und Glanz zu verleihen.

In Cremes, Mascara und Co.: Insekten wirken pflegend

Wenn in Pflegeprodukten wie Shampoo oder Cremes die Rede von Seidenproteinen ist, dann steckt dahinter kein geringeres Insekt als die Seidenraupe. Ihre Ausscheidungen können besonders bei trockener Haut oder Haaren pflegend sein. Chitin ist in diesem Fall genauso wirksam – dieser Stoff wird beispielsweise aus den Panzern und Schalen von Insekten und Krebstieren gewonnen.

Auch wenn sich all diese Insekten für einige Verbraucher ziemlich eklig anhören dürften, sind sie keinesfalls schädigend für unsere Gesundheit – im Gegenteil: Sie führen lediglich dazu, unseren Körper noch besser pflegen zu können. Wer den Kauf der Insekten-Kosmetik aber dennoch nicht übers Herz bekommt, dem bleibt immer noch die Alternative der veganen Produkte.