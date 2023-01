dm, Rossmann und Co: DIESE Produkte fallen im Test durch – sie können dir gesundheitlich schaden

Ein Besuch im Drogeriemarkt kann so manche Herzen höherschlagen lassen – immerhin ist hier von Shampoo über Puder bis hin zu Nagellack beinahe alles zu finden. Doch sind die Produkte auch immer so gut wie angenommen?

Diese Frage stellte sich auch Stiftung Warentest. Um die Verbraucher zu informieren und gegebenenfalls auch zu warnen, nimmt die Verbraucherorganisation regelmäßig ausgewählte Produkte ganz genau unter die Lupe. Diesmal standen Mascara-Artikel auf dem Prüfstand – mit erschreckenden Ergebnissen!

Kosmetikprodukte im Test

14 verschiedene Produkte an Wimperntusche standen im Fokus. Mit der Note „sehr gut“ konnte allerdings keine von ihnen überzeugen – im Gegenteil: Einige der Artikel können sogar die Gesundheit schädigen.

So etwas möchte man sicherlich nicht im Badezimmerschrank stehen haben, geschweige denn dicht an seinem Wimpernkranz auftragen: In vier der getesteten Tuschen der Marken Trend it up, Sante Naturkosmetik, Catrice und Essence wurden nämlich kritische Inhaltsstoffe wie das krebserregende Arsen oder Naphthalin nachgewiesen.

Kann Mascara der Gesundheit schaden?

Die Spuren seien aber glücklicherweise nur so gering in den Mascara-Produkten vertreten, dass sie laut der EU-Kosmetikverordnung gerade noch toleriert werden können. Es bestehe für den Verbraucher also kein bedenkliches Gesundheitsrisiko. Bei der Bewertung reicht es dennoch nur für die Note „ausreichend“.

Mehrere Themen:

Auch beim Test, wie wasserfest die Mascara wirklich ist, konnte lediglich das Produkt von Maybelline überzeugen. Die beiden Tuschen von Catrice und Essence scheiterten hingegen total.

Alleskönner unter den Wimperntuschen

Wer demnächst also auf der Suche nach einer neuen Wimperntusche ist, sollte vorher abwägen, welche Aspekte einem besonders wichtig sind – einen Allrounder unter den Mascara-Angeboten, der sowohl Wasser standhält als auch lange, dichte Wimpern zaubert, scheint es laut den Ergebnissen von Stiftung Warentest jedenfalls derzeit nicht zu geben.