Edeka, Lidl & Co.: Versteckte Ekel-Produkte im Regal? So reagieren Supermärkte

Kunden von Edeka, Lidl und Co. sind verunsichert. Nach einer EU-Reform dürfen Supermärkte und Discounter nun Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln verarbeitet werden. Seit Januar können Supermärkte und Discounter die Insekten-Produkte in ihren Regalen aufnehmen.

Die Reaktionen darauf sind äußert gemischt. Während der ein oder andere der Proteinquelle offen gegenübersteht, löst der Gedanke an Käfern im Essen bei anderen Ekel aus (mehr hier). Doch wo werden die neuen Produkte überhaupt verkauft? Edeka, Lidl und Co. haben sich gegenüber dieser Redaktion geäußert.

Edeka, Lidl und Co.: Wo gibt es die Insekten-Produkte

Brot, Kekse, Backmischungen, Soßen und Suppen, Fleisch- und Milchersatz, Kartoffelerzeugnisse oder Schokolade – in zahlreichen Produkten darf das Pulver der Grille gemäß der EU-Verordnung nun verarbeitet werden. Bislang sind nur wenige Produkte auf Insekten-Basis auf dem Markt.

Manch Kunde fürchtet, dass die umstrittenen Zutaten ihnen untergejubelt werden könnten. Doch gegen diesen Vorwurf wehren sich die Supermärkte und Discounter. Sie verweisen darauf, dass alle Inhalte transparent in der Zutatenliste ihrer Produkte aufgeführt werden. Aktuell würden ohnehin die wenigsten Supermärkte auf Lebensmittel mit Insekten setzen. Sowohl Aldi, Lidl, Rewe als auch Kaufland teilen auf Nachfrage dieser Redaktion mit, dass aktuell kein Produkt (der Eigenmarken) Insekten beinhalten. „Dies ist auch nicht geplant“, sagte eine Sprecherin von Kaufland gegenüber dieser Redaktion. Rewe hat nach eigenen Angaben „national keine Produkte aus Insekten gelistet, weil Sie bei unserer Kundenzielgruppe nicht nachgefragt werden.“

Edeka setzt auf Insekten

Anders sieht es bei Edeka aus. Das Unternehmen teilte mit, dass die Nachfrage nach Insekten-Produkten stetig steige. Über die Plattform „Edeka Foodstarter“ seien „bereits mehrere Produzenten vertreten, die Lebensmittel mit Insekten als Zutat anbieten.“ Allerdings seien die Produkte nicht in jeder Filiale erhältlich. Denn Edeka ist genossenschaftlich organisiert. Die selbstständigen „Kaufleute entscheiden eigenständig und der Kundennachfrage angepasst, welche Sortimente sie ihren Kund:innen anbieten“, teilte ein Edeka-Sprecher dieser Redaktion mit.

Dass Insekten untergejubelt werden, muss kein Kunde befürchten. Denn die Beimengung von Insekten muss gekennzeichnet werden. Entsprechende Produkte dürfen laut EU-Verordnung dann auch nicht als vegan oder vegetarisch ausgewiesen werden. Auch Penny äußerte sich bereits zur Thematik (mehr hier).