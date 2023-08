Aldi, Edeka & Co.: Insekten im Lebensmittel? HIER sind die Krabbler schon drin

Seit die neue EU-Verordnung Anfang 2023 in Kraft getreten ist, ist das Thema Insekten in Lebensmitteln in Deutschland deutlich prominenter. Viele Kunden fragen sich, ob sich in Produkten, die sie bei Aldi, Edeka und Co. kaufen, schon Teile von Insekten befinden.

Ganz unbegründet ist diese Sorge nicht. Denn tatsächlich kann man heute schon Lebensmittel bei Aldi, Edeka und anderen Supermärkten kaufen, die Teile von Insekten beinhalten.

Aldi, Edeka & Co.: Insekten im Lebensmittel?

Insekten sind für viele Deutsche auch in der heutigen Zeit nicht auf den ersten Blick ein Lebensmittel. Während in anderen Regionen der Welt die Tiere schon wesentlich mehr verzehrt werden, sind sie hierzulande nur in begrenztem Umfang auf dem Vormarsch. Seit der neuen EU-Verordnung zu Insekten dürfen Erzeugnisse aus der Hausgrille („teilweise entfettetes Pulver“) und dem Getreideschimmelkäfer (Pulver und Pasten aus Larven) in Lebensmitteln stecken, wie „t-online“ berichtet. In den folgenden Lebensmitteln dürfen sie enthalten sein:

Brot und Brötchen

Keksen

Teigwaren (Nudeln)

Suppen, Suppenkonzentraten und -pulver

Pizzen

Verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen

Molkenpulver

Fleischanalogen

Fleischzubereitungen

Snacks außer Chips

Snacks auf Maismehlbasis

Bierähnliche Getränke

Schokoladenerzeugnissen

Nüssen und Ölsaaten

Nahrungsergänzungsmittel (Getreideschimmelkäfer-Larven in Pulverform)

In diesen Produkten sind bereits Insekten enthalten

Tatsächlich gibt es bereits einige Lebensmittel in deutschen Supermärkten, die Insektenteile beinhalten. So wird beispielsweise in Trolli „Saure Glühwürmchen“, m&m’s „Crisp“, Ehrmann „Obstgarten Erdbeere“, Müller „Müllermilch Kirsch-Banane“ und Mentos Kaugummi „Full Fruit“ der Farbstoff E 120 verwendet. Dieser besteht aus ausgekochten und zerquetschten Scharlachschildläusen, aus denen ein roter Farbstoff gewonnen wird.

Auch der Stoff E 904, bei dem es sich um sogenannten „Schellack“ handelt und eine harzartige Ausscheidung der Gummilackschildlaus, wird bereits bei Lebensmitteln und Kosmetika verwendet. Er befindet sich beispielsweise in Milka „Bunte Kakaolinsen“ und Mentos Kaugummi „Pure White“. Außerdem werden in Deutschland mittlerweile auch einige offensichtliche Insektenprodukte wie Burger oder Nudeln angeboten.