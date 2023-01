Penny: Insekten in Lebensmitteln – jetzt spricht der Discounter Klartext

Dieses Thema sorgt für mächtig Diskussion: Wie eine neue EU-Verordnung bestätigt, ist es nun erlaubt, Insekten in Lebensmitteln zu verarbeiten. In anderen Ländern sei das schon länger der Fall – ohnehin zählen die Krabbeltiere auch zu einer wichtigen Proteinquelle. Auf der Liste der Verarbeitung in Deutschland stehen jedoch nur bestimmte Käfer und Grillen. Werden diese zukünftig auch in Produkten bei Penny unterkommen?

Für einige Kunden löst allein schon der Gedanke an Insekten in ihrem Essen puren Ekel aus. Doch werden sie derartige Artikel zukünftig überhaupt in ihrem Penny-Markt finden? Und falls ja, wie werden die Produkte dementsprechend gekennzeichnet? Jetzt sprach der Discounter Klartext!

Penny reagiert auf Kunden-Nachfrage

Via Facebook stellte ein Penny-Kunde dem Unternehmen die Frage, die wohl einige Verbraucher in den letzten Tagen beschäftigte: „Plant Penny in der nächsten Zeit Insekten unter die Produkte zu mischen?“ Nur kurze Zeit später meldete sich der Discounter diesbezüglich dann sogar selbst zu Wort.

„Die Rewe Group hat sich mit dem Thema beschäftigt und sieht, wie viele Expertinnen und Experten auch, nur eine geringe Relevanz für die Verarbeitung in Lebensmitteln“, stellte Penny auf seinem Social-Media-Profil klar. Im weiteren Verlauf der Meldung kann das Unternehmen seine aufgebrachten Kunden auch noch beruhigen.

Penny sieht geringe Relevanz bei Insekten-Lebensmitteln

„Es gibt aktuell bei Rewe und Penny keine Eigenmarkenprodukte, bei denen Pulver aus Insekten eingesetzt wird und es bestehen auch keine Überlegungen dies zu tun“, erklärte Penny in seinem Kommentar auf die Frage des Verbrauchers.

Wer also kein Fan von Insekten in seinen Lebensmitteln ist, kann weiterhin ohne Bedenken in der Penny-Filiale in seiner Umgebung einkaufen gehen. Sollten dennoch bei manchen Artikeln Fragen aufkommen, stehe der Kundenservice bei der Beratung selbstverständlich zur Verfügung.