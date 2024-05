dm, Rossmann und Co.: Hättest du DAS gewusst? Mit diesen Tricks sparst du bares Geld

Auch wenn die Inflation aktuell zurückgeht, so richtig günstig ist das Leben immer noch nicht. Daher freut sich doch jeder, wenn er bei seinem Einkauf bei dm, Rossmann und Co. ein wenig Geld sparen kann.

Und das funktioniert ohne großen Aufwand. Du musst nur ein paar kleine Kniffe beachten.

dm, Rossmann und Co.: Geldsparen leicht gemacht

Bei Lebensmitteln ist es immer wieder ein großes Thema: das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Die einen schmeißen nach Ablauf sofort alles weg, die anderen nutzen Lebensmittel auch darüber hinaus. Natürlich sollten diese dann vorab geprüft werden, ob sie wirklich noch genießbar sind.

Und Ähnliches gilt auch für Kosmetik-Produkte von dm, Rossmann und Co. Auch hier befindet sich oftmals ein MHD auf der Packung. Das ist im Gegensatz zu Lebensmitteln aber normalerweise nicht auf einen genauen Tag datiert, sondern in Monate aufgeteilt. Doch auch hier gilt: Wenn das Datum beziehungsweise die 12, 24 oder auch 30 Monate abgelaufen sind, heißt das nicht, dass das Produkt sofort im Mülleimer landen muss. Der Hinweis bedeutet lediglich, dass der Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt eine bedenkenlose Nutzung garantiert, wie „Chip.de“ berichtet. Also musst du nach Ablauf des Datums auch nicht sofort ein neues Produkt kaufen und kannst dein bisheriges möglicherweise benutzen, bis es leer ist. Das spart dir eine Menge Geld, Zeit und Nerven. Doch woher weiß man dann, wann das Kosmetik-Produkt von dm, Rossmann und Co. wirklich nicht mehr nutzbar ist?

Woran erkennt man abgelaufene Kosmetika?

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) empfiehlt die genaue Überprüfung des jeweiligen Produkts nach Ablauf des MHD. Hier spielen vor allem Merkmale wie Farbe, Geruch und/oder Konsistenz eine Rolle. Wenn sich etwas davon im Laufe der Zeit verändert hat, sollte der Artikel lieber in die Mülltonne wandern.

Mehr News:

Zudem kann man selber etwas tun, um seine Kosmetik-Produkte möglichst lange frisch zu halten. Die Verpackung sollte erst geöffnet werden, wenn der Artikel auch wirklich zum Einsatz kommen soll. Danach bitte wieder ordentlich verschließen. Cremes und Co. sollten nur mit sauberen Händen beziehungsweise einem Spatel oder Ähnlichem entnommen werden. Sonst könnte schnell eine Verunreinigung geschehen. Auch verdünnen und mischen sollte man die verschiedenen Kosmetika nicht. Die Lagerung sollte vor allem trocken, kühl und dunkel sein. So hast du lange Spaß an deinen Artikeln und musst sie viel seltener nachkaufen.