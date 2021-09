dm, Aldi und Co.: Jeder Kunde tut es beim Einkaufen – doch darf man das überhaupt?

Es gibt eine Sache, die tun fast alle Kunden bei dm, Aldi und Co.. Doch ist das alles überhaupt erlaubt?

Nutzt du auch diesen Trick bei dm, Aldi und Co.? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Denn nicht alles, was Kunden so im Supermarkt machen, ist tatsächlich legal. Doch wie steht es um „Schnupperproben“?

dm, Aldi und Co.: Viele Kunden tun DAS

Shampoo ist nicht gleich Shampoo. Die riesige Auswahl in den Supermärkten und Drogerien kann erschlagend wirken. Zwischen Jasminblüte und Teebaumöl scheint es alles für das Haar zu geben. Viele Kunden greifen daher zu einem simplen Trick.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

dm wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe

Im Laden ist es üblich, dass kurz an der Schampoo- oder Duschgelflasche gerochen wird. Da ist schon nichts dabei werden sich die meisten Menschen denken. Aber ist die kurze Duftprobe im Geschäft erlaubt?

dm, Aldi und Co.: Bei dieser Auswahl müssen sich die Kunden auf ihren Geruchssinn verlassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Geisser

Laut „Focus“ sei das absolut bedenkenlos. Solange das Produkt nicht beschädigt wird, habe der Kunde das Recht, es zu probieren. Jedoch ist das nicht bei allen Produkten zugelassen.

dm, Aldi und Co.: Alle Kunden tun es beim Einkaufen – doch ist das überhaupt erlaubt? (Symbolbild) Foto: imago/Steinach

So warnt der Verbraucherschutz davor, Lebensmittel im Supermarkt zu kosten. Obst oder Gemüse aus der Verpackung zu naschen, um es dann zurück in die Ablage zu stellen, kann sogar heftige Konsequenzen haben. Tatsächlich handelt es sich in so einem Fall um Diebstahl und ist eine Straftat.

dm, Aldi und Co.: Müssen Kunden zahlen, wenn etwas kaputt geht?

Und wie sieht es aus, wenn einem beim Einkaufen ein Missgeschick passiert? Muss der Kunde zahlen, wenn zum Beispiel eine Glasflasche herunterfällt?

„Focus“ zufolge seien Verbraucher zwar gesetzlich dazu verpflichtet für die kaputte Ware zu zahlen, allerdings haben die meisten Geschäfte eine Versicherung, weswegen die Kunden in den seltensten Fällen zur Kasse gebeten werden – wahrscheinlich, damit sie auch weiterhin Treue Kunden bei dm, Aldi und Co. bleiben.

