Deutsche Post: Kunde will Brief beschriften – doch DIESES Detail wird zum Problem: „Warum ist das so?“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Hast du schon einmal die mobile Deutsche Post-Briefmarke genutzt? Die wollte auch ein Kunde ausprobieren. Doch ein Detail wird für ihn zum Problem.

Die Deutsche Post bietet seit einigen Monaten die mobile Briefmarke an. Heißt: Es muss keine mehr im Shop gekauft oder ausgedruckt werden. Du brauchst einfach nur noch einen Stift.

Deutsche Post: Briefmarke mit Ablaufdatum

Per App oder auf der Website können Kunden einen Code erzeugen, der muss dann einfach an der Stelle, wo man die Briefmarke hinklebt, auf den Brief abgeschrieben werden. Praktisch für das schnelle Verschicken von Briefen.

Ein Deutsche Post-Kunde will die mobile Briefmarke nutzen und stellt sich eine Fragen. Foto: Deutsche Post DHL Group

Einem Kunden jedoch ist dabei etwas Wichtiges aufgefallen: Die Codes sind nur 14 Tage lang gültig. Auf der Deutsche Post-Facebookseite fragt er: „Warum ist das so? Wenn ich eine Briefmarke kaufe, hat sie auch kein Verfallsdatum.“

Er findet, dass die Codes grundsätzlich eine tolle Erfindung sind. Aber, dass sie nach zwei Wochen nicht mehr nutzbar sind, findet er gar nicht gut. Ihm sei bereits eine mobile Marke für 1,55 Euro abgelaufen.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Unsere Redaktion hat bei der Deutsche Post DHL Group nachgefragt, wieso diese Marken ein Ablaufdatum haben. Eine Sprecherin teilt mit: „Die Mobile Briefmarke ist eine digitale Frankatur und eben keine klassische Briefmarke, die als ‚Adhoc-Frankierung‘ entwickelt wurde.“

Frei nach dem Motto: Brief schnell frankieren und ab in den Briefkasten. „Die Deutsche Post stellt einen Code und damit eine Art digitalen Prepaid-Gutschein bereit, daher kommt hier das 14-Tage-Widerrufsrecht zur Anwendung.“

Die Deutsche Post-Sprecherin empfiehlt klassische Briefmarken in Papierform zu kaufen, sollte man sie auf Vorrat benötigen. (ldi)