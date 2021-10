DHL: Achtung, Abzocke! Täuschend echte Mail im Umlauf – woran du sie erkennst

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Achtung, Abzocke! Solltest du etwas bei DHL bestellt haben, schau' besser zweimal hin, um nicht auf die miese Masche reinzufallen!

Ein DHL-Kunde hat auf der Facebook-Seite des Logistikunternehmens nachgefragt: „Gehen bei euch wieder Fake-Emails rum? Weil ich nix bestellt habe.“ Zurecht ist er misstrauisch, wenn er kein Paket erwartet. Solltest du aber sehnsüchtig auf ein Päckchen warten und eine ähnliche Mail bekommen, musst du höllisch aufpassen, um nicht auf die Betrüger reinzufallen.

DHL: Achtung bei dieser Email - miese Abzocke

Im Betreff steht: „DHL-SENDUNGSVERFOLGUNG: Fehlgeschlagener Zustellversuch: 26.10.2021, 10:50 Uhr“. Auch das passende gelb-rote DHL-Logo wurde noch fett vor der Anrede in der Mail eingefügt.

Ein DHL-Kunde warnt vor Fake-Mails. (Symbolbild) Foto: imago images

Doch danach sollte jeder stutzig werden. „Sehr geehrter kunde“ heißt es weiter, kleingeschrieben und ohne dass der Name genannt wird. Auch sind Rechtschreibfehler und Tipper in der Betrüger-Mail enthalten.

-------------------------------

---------------------------------

Als Grund für den fehlgeschlagenen Zustellversuch steht in der Phishing-Mail „Unvollständige Lieferadresse“. Dann wird der Adressat aufgefordert auf den Button „Meine Lieferadresse ausfüllen“ zu klicken. Das solltest du aber tunlichst vermeiden!

------------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

------------------------------------

Auch DHL antwortet dem Kunden in den Kommentaren: „Diese Mail ist nicht von uns. Du kannst sie an phishing-dpdhl@deutschepost.de weiterleiten oder als Anlage in einer neuen E-Mail senden.“ Bleibt zu hoffen, dass keine weiteren Kunden auf die miese Masche hereinfallen! (js)