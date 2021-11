Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Deutsche Post: Vorsicht vor DIESER Nachricht! Hier wollen Betrüger an deine Daten

Eine Nachricht von der Deutschen Post zu bekommen, dürfte den meisten Deutschen nicht gerade ungewöhnlich erscheinen. Immerhin versendet fast jeder etwas bei dem Unternehmen.

In diesem Fall geht es aber nicht um eine echte Nachricht der Deutschen Post, sondern um Betrüger, die an deine Daten kommen wollen.

Deutsche Post: Aktuell ist eine dubiose Nachricht in Umlauf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand /

Deutsche Post: Vorsicht vor DIESER Nachricht!

Bei der Nachricht, die angeblich von der deutschen Post stammt, handelt es sich keineswegs um einen Brief, sondern um eine Whatsapp-Nachricht. Wie so oft versuchen Betrüger sorglose Menschen über einen möglichen Gewinn zu ködern.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Angeblich habe die Post Geschenke zu vergeben, bei der „einzigartigen Aktion“ gebe es „Sofortgewinne bis zu 10.000 Euro“, heißt es in der Whatsapp-Nachricht. Diese ist laut „mimikama“ auch in Österreich in Umlauf. Dort soll das Gewinnspiel dann angeblich bei der Österreichischen Post abgehalten werden.

Deutsche Post: Hier wollen Betrüger an deine Daten

Mit der Whatsapp-Nachricht wird ein Link versendet, den du dann zur Teilnahme anklicken sollst. Das solltest du aber in keinem Fall machen.

Wenn du den Link öffnest, gelangst du auf eine Seite, die dem Layout der Deutschen Post nachempfunden ist und dir suggerieren soll, dass du tatsächlich auf der offiziellen Seite des Unternehmens gelandet bist. Doch das ist natürlich keineswegs der Fall.

Die Nachricht stammt keineswegs von der Deutsche Post. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Um gewinnen zu können, musst du an einer Umfrage teilnehmen. Nach einem weiteren Spiel sollst du den Link mit 20 Freunden und fünf Gruppen teilen, um den Gewinn zu erhalten. Anschließend soll man dann auch noch seine Adresse angeben. Das Gewinnspiel stammt laut „mimikarma“ keineswegs von der Deutschen oder Österreichischen Post. Und auch der Gewinn wird die Teilnehmer der Umfrage wohl nie erreichen. Klicke also auf keinen Fall auf den Link oder leite ihn an deine Freunde weiter! (gb)