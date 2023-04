Deutsche Bahn: Horror-Fund! Lokführer findet Frauenleiche auf Lokomotive – Polizei hat schlimmen Verdacht

Böse Überraschung bei der Deutschen Bahn! Am Gründonnerstag, den 6. April, wurde eine weibliche Leiche auf einer Rangierlok am Bahnhof Döbeln in Mittelsachsen entdeckt. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel.

Wie ist der Leichnam dorthin geraten und wie kam die Frau zu Tode? Einen bösen Verdacht hegen die Ermittler im Fall um die Deutsche Bahn bereits.

Deutsche Bahn: Leichenfund im Bahnhof

Ein Zeuge hatten am Donnerstag die Polizei informiert. Auf einem Nebengleis im Bahnhof Döbeln – auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden – wurde eine Frauenleiche entdeckt. Sie lag oben auf einer Diesellokomotive.

Durch den Leichenfund wurde der Bahnverkehr in Sachsen nicht beeinträchtigt. Doch blieb die Identität der Toten ein Rätsel. Am Nachmittag hatte die Polizei Chemnitz von dem Leichenfund erfahren. Die Ermittlungen begannen und dauern auch am Karfreitag noch an, wie die Polizei mitteilt.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. „Wir wissen auch noch nicht, was geschehen ist“, teilte die Polizei von Chemnitz am Donnerstagabend noch mit. Mittlerweile hat sie jedoch einen ersten Verdacht geäußert.

Tod nach Stromschlag

Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf eine Straftat entdecken. Die Frau könnte womöglich aus eigenem Antrieb auf die Lok geklettert sein. Dort könnte sie womöglich einen Stromschlag erlitten haben, der zu ihrem Tod geführt hat. Das lautet zumindest der erste Erklärungsversuch der Ermittler am Karfreitag.

Weitere Informationen bezüglich der Identität der Toten wollten die Polizisten allerdings immer noch nicht herausgeben aufgrund der noch laufenden Ermittlungen. Allerdings gaben sie an, dass die Frau mittleren Alters war. (mit dpa)