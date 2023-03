Deutsche Bahn mit eindringlicher Warnung – es geht um die BahnCard

Nicht mehr lange und du kannst auch mit der Deutschen Bahn zum neuen Günstig-Tarif für nur 49 Euro im Monat durch Deutschland reisen. Doch bis es soweit ist und das Deutschlandticket offiziell an den Start geht, müssen Pendler noch mit anderen Abonnements Vorlieb nehmen.

Was das Firmen- oder Abzubi-Ticket im ÖPNV ist, das ist die BahnCard im Fernverkehr. Vielfahrer, die häufig mit der Deutschen Bahn bundesweit unterwegs sind, dürften sie häufig schon im Portemonnaie haben. Doch aktuell lässt sich sogar eine BahnCard für nicht mal 2 Euro erwerben – oder doch nicht?!

Deutsche Bahn warnt vor Betrug

Solltest du in letzter Zeit eine Mail zu einem vermeintlichen Angebot oder Gewinnspiel bekommen haben, worin mit einer kostengünstigen BahnCard 100 geworben wurde, dann müssen wir dich jetzt leider enttäuschen: Dahinter steckt leider ein fieser Fake.

Denn das vermeintliche Günstig-Angebot für nur 1,95 Euro steckt nicht etwa die Deutsche Bahn, sondern skrupellose Betrüger, die es nur auf deine Daten abgesehen haben. Mit dieser Phishing-Masche wollen sie an deine Kontodaten gelangen, um dich im schlimmsten Fall um viel Geld zu bringen.

Weitere News:

Die Verbraucherzentrale warnt schon lange vor Phishing-Methoden dieser Art. Nicht nur bei DHL, der Sparkasse oder Amazon, sondern auch bei der Deutschen Bahn scheinen sie mittlerweile Gang und Gebe zu sein. Mit gefälschten E-Mails, Textnachrichten oder sogar kompletten Fake-Websites werden Kunden in die Falle gelockt – und werden in vielen Fällen sogar um richtig viel Geld gebracht.

So schützt du dich vorm Bahn-Betrug

Wie die Experten der Verbraucherzentrale raten, solltest du Bahn-Tickets und Gutscheine grundsätzlich nur bei offiziellen Verkaufsstellen kaufen. Gutscheine und Fahrkarten werden immer zum aufgedruckten Preis verkauft, es gibt keine verbilligten Gutscheine oder Tickets. Sobald der Betrug auffliegt, werden die Gutscheine gesperrt und sind nichts mehr wert.

Solltest du bereits in die Falle getappt sein, dann solltest du besser schnell handeln. Mit diesen drei Tipps kannst du das Unheil vielleicht noch abwenden:

Bei Lastschriften über die Bank eine Rückbuchung veranlassen.

Die Polizei informieren.

Mit dem Empfänger der Abbuchung in Verbindung setzen.

Sollte dein Konto bei der Deutschen Bahn bereits belastet worden sein, wende dich umgehend postalisch an DB Vertrieb GmbH oder per E-Mail an fahrkartenservice@bahn.de.