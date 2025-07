Trumps Zölle an deutschen Kassen: So hart trifft es deutsche Kunden wirklich

Seit über einem halben Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der USA. Fast haben sich die Deutschen schon an seine verbalen Entgleisungen, seine Drohungen in alle Richtungen und die Nachrichten über die immer angespanntere Lage in Amerika gewöhnt. Nun jedoch lässt sich die Politik des 79-Jährigen nicht mehr so gut ignorieren. Denn die Frist für die Zölle, die Trump der EU angedroht hat, läuft bald ab. Was bedeutet das für den Einkaufskorb der Deutschen?

Schon gelesen? ++Verheerende Klimawandel-Prognose: Deutschland so heiß wie Dubai++

Am 9. Juli könnten die neuen Handelszölle zwischen den USA und der EU in Kraft treten. Konkret: Trump droht der EU mit 50 Prozent Zoll auf ihre Exporte. Ziel ist es, europäische Handelsschranken gegenüber den USA abzubauen. Trump kritisiert unter anderem „Mehrwertsteuern, lächerliche Unternehmensstrafen, Währungsmanipulationen, unfairen und ungerechtfertigten Klagen gegen amerikanische Unternehmen und vieles mehr“. Außerdem sind die Zölle ein gutes Druckmittel.

So wirken sich Trumps Zölle auf den Einkauf in Deutschland aus

Eigentlich wollte Trump die Zölle schon am 1. Juni einführen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) schaffte es aber, ihn zu einer Fristverlängerung bis zum 9. Juli zu überreden. Falls bis dahin jedoch keine Einigung erzielt wird und Trump bei seinen Plänen bleibt, treten die Zölle in Kraft. Die EU plant als Reaktion darauf Gegenzölle von 25 Prozent auf US-Produkte. Werden beliebte US-Markenprodukte wie Coca-Cola, M&M’s, Twinkies und Heinz Ketchup also teuer?

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++„Ich mag dich nicht, weil du schwarz bist“ – Wie salonfähig Rassismus heute wieder ist++

Eine Sprecherin der Rewe-Gruppe erklärte „t-online„: „Die US-Zölle spielen für uns in der Beschaffung für Rewe und Penny aktuell keine nennenswerte Rolle.“ Denn US-Produkte wie Coca-Cola oder Oreo stammen aus europäischen Werken, werden also gar nicht wirklich in die EU importiert, sondern hier gefertigt.

Auswirkungen auf Verbraucherpreise

Philipp Hennerkes vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels bestätigt diese Einschätzung. Er sagt: „Da mache ich mir gar keine Sorgen.“ Nur einige Spezialitäten wie Bourbon-Whiskey kämen direkt aus den USA. Die meisten Supermarktprodukte bleiben von Trumps Zöllen unberührt, da sind sich die meisten Experten einig.

Mehr spannende News:

Trotzdem warnt Hennerkes vor der psychologischen Wirkung von Trumps Drohungen. Die aggressive Rhetorik könne Verbraucher verunsichern. Sie könnten aus Vorsicht weniger Geld für US-amerikanische Produkte ausgeben. Ob Trump die Zölle tatsächlich verhängt, bleibt abzuwarten.