Urlauber sehen Ortsschild in Europa – ihnen fallen die Augen aus dem Kopf

Wer in den Urlaub fährt, sieht oft die außergewöhnlichsten Orte. Das gilt nicht nur für Fernreisen, in denen ohnehin alles ganz anders erscheint als in Deutschland, sondern auch für Reisen durch Europa.

Das stellen Urlauber immer wieder fest – vor allem in einem bestimmten Ort im britischen Wales. Dort dürften dem ein oder anderen beim Anblick eines bestimmten Ortsschilds fast die Augen aus dem Kopf fallen.

Urlaub in Europa: Dieses Ortsschild zieht Touris an

Auf dem Ortsschild steht „Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch“ geschrieben. Dabei handelt es sich um einen Ort in einer 3000-Einwohner-Gemeinde, in der es eigentlich nur wenig zu sehen gibt. Dennoch machen dort zahlreiche Touris Urlaub, denn das Straßenschild mit den 58 Buchstaben ist ein echter Foto-Hotspot.

Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der Ort einen Rekord gebrochen hat. „Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch“ ist mit 58 Buchstaben die Stadt mit dem längsten Ortsnamen. Sie erhielt 2002 sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, denn das Dorf besitzt die längste Einwort-Domain der Welt. Doch was bedeutet der nahezu unaussprechliche Ortsname übersetzt?

Das bedeutet der Name des Ortes

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch bedeutet übersetzt so viel wie: Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe eines schnellen Wirbels und der Thysiliokirche bei der roten Höhle.

Abkürzen kann man Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch mit „Llanfairpwll“ oder „Gogogoch“. Solltest du also einen Urlaub in dem kleinen Ort in Europa planen und möchtest dir den Zungenbrecher ersparen, kannst du stattdessen zu diesen Alternativen greifen.