Deutsche Bahn: Rentner aus ICE geworfen – weil er DIESEN Fehler machte

Diese Fahrt mit der Deutschen Bahn endete für einen Rentner anders als geplant: Er musste den ICE frühzeitig verlassen!

Eigentlich wollten er und seine Frau zusammen in den Urlaub, um sich Ruhe und Entspannung zu gönnen – aber dann kam es zu einem Eklat! Eine Zugfahrt von Bamberg nach Berlin fand ihr abruptes Ende in Halle. Achim P. (86) wurde von einer Zugbegleiterin aus dem Zug geschmissen!

Deutsche Bahn: Senioren wollen nach Usedom

Wie Achim P. gegenüber „Infranken.de“ schildert, seien sie sogar von der Polizei hinausbegleitet worden. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt der Senior – und schildert den Fall aus seiner Sicht.

Demnach seien er und seine Frau im Oktober vergangenen Jahres unwissentlich in ein Familienabteil des ICE eingestiegen. Dieser sollte sie nach Berlin bringen. Dort wollten sie umsteigen und weiter auf die Insel Usedom fahren.

Deutsche Bahn: Krach mit der Zugbegleiterin

Zunächst habe sich das Paar an einen Vierertisch gesetzt. Kurz vor Halle musste seine Frau den Platz räumen, da dieser ab dem Zeitpunkt reserviert war. Weil sie einen Behindertenausweis besitzt, suchte sie einen entsprechenden Platz auf. Achim P. selbst blieb sitzen. Sein Platz war laut eigenen Aussagen nicht reserviert.

Doch dann eskalierte die Situation: In Halle forderte ihn plötzlich eine Zugbegleitern, in Begleitung von Erwachsenen und Kindern, auf, seinen Platz zu räumen. Doch das sah Achim P. nicht ein. Er sitze ja auf einem nicht reservierten Platz, so sein Argument. Deshalb müsse er nicht aufstehen. Doch die Bahn-Mitarbeiterin war da anderer Meinung.

Deutsche Bahn: Bundespolizei involviert

Laut eigenen Aussagen sei Achim P. daraufhin aufgestanden, um sich zu seiner Frau zu setzen. Doch die Zugbegleiterin wollte, dass der 86-Jährige den Zug sofort verlasse. Das kam für ihn aber gar nicht infrage. Dann seien Polizisten auf ihn zugekommen und hätten ihn ebenfalls aufgefordert, den Zug sofort zu verlassen. Die Zugbegleiterin hätte Hausrecht, so die Begründung.

Gegenüber „Infranken.de“ bestätigte die Bundespolizei den Vorfall und berichtet von einer „verbalen Auseinandersetzung“. Achim P. soll die Zugbegleitern weggestoßen haben. Das dementiert er jedoch. Die Ermittlungen laufen.