Deutsche Bahn: Passagierin will in Zug steigen – als sie ihren Platz sucht, wird sie unfassbar wütend

Es könnte so schön sein: In den Zug einsteigen, den eigenen Sitzplatz in Beschlag nehmen und ganz gemütlich zum Ziel fahren. Doch das klappt nicht immer. Denn eine Kundin der Deutschen Bahn hat sich so richtig geärgert. Denn obwohl sie einen Sitzplatz gebucht hatte, konnte sie sich nicht einfach hzinsetzen...

Riesen-Ärger gab es für die Deutsche Bahn in jüngster Vergangenheit mehr als genug. Vor allem die Streiks brachten viele Passagiere ziemlich auf die Palme. Doch worüber sich eine Frau auf der Facebook-Seite des Unternehmens aufregte, hatte damit so gar nichts zu tun.

Bei der Platzsuche in den Zügen der Deutschen Bahn läuft nicht für jeden alles so glatt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Busse

Deutsche Bahn-Kundin ist stinksauer

„Wozu bucht man ein Flexticket MIT Sitzplatzreservierung, wenn man den Sitzplatz NICHT an diesem Tag auf den Zug umbuchen kann, den man letzten Endes nimmt?! Man bezahlt eine Leistung, die man nicht nutzen kann. Das nenne ich mal erschleichen von Geldern ohne Leistung zu erbringen hoch 10“, wirft die Passagierin der Deutschen Bahn knallhart an den Kopf.

Doch sie ist noch nicht fertig mit ihrer Wut-Rede: „Herzlichen Glückwunsch! Von den ganzen Sitzplatzreservierungen, die ihr Euch bezahlen lasst und die man nicht umbuchen kann, könntet ihr die Gehälter Eurer Angestellten aufstocken. Da kommt mit Sicherheit genug zusammen!“ Oh je, da war aber jemand ziemlich wütend!

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Deutsche Bahn reagiert sofort auf die Vorwürfe

Wow, harte Anschuldigungen der Frau gegenüber der Deutschen Bahn! Doch wie reagiert das Unternehmen auf diesen knallharten Facebook-Beitrag? „Du kannst dir eine neue Sitzplatzreservierung buchen und deine alte Reservierung zur Erstattung einreichen“, kommentiert die Deutsche Bahn unter dem Beitrag.

Doch das gelte nur, wenn der zugeteilte Sitzplatz nicht bereitgestellt wird oder man wegen einer Verspätung seinen Sitzplatz nicht einehmen konnte. Die Option eine Sitzplatzreservierung umzubuchen, sei eingestellt worden.

Eine Deutsche Bahn-Kundin ist ziemlich aufgebracht. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

