Ein Mann verstarb kurz vor seiner Hochzeit. Rührend, was die Braut auf seiner Beerdigung tat.

Hochzeit: Bräutigam stirbt nur wenige Stunden vor der Trauung – herzzerreißend, was die Braut auf seiner Beerdigung tut

Was für eine traurige Geschichte! Ein Bräutigam ist nur wenige Stunden vor seiner Hochzeit gestorben – und was seine Braut dann auf der Beerdigung tut, dürfte wirklich jedem ans Herz gehen.

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben von Mann und Frau sein. Doch für Kate Quilligan wurde dieser Tag zum absoluten Alptraum. Sie verlor ihren Verlobten nur wenige Stunden vor der Trauung. Von dem Fall berichtet das englische Newsportal „Metro“.

Hochzeit: DIESE traurige Geschichte geht wirklich ans Herz

Demnach saß Kate Quilligan auf dem Beifahrersitz eines Autos, welches nachts auf einer Landstraße in Irland gegen eine Stange prallte. Ihr geliebter Mann in Spe starb sofort, ein Teenager, der verdächtigt wurde der Fahrer zu sein, wurde wegen des Verdachts eines Verkehrsdelikts festgenommen. Er wurde letztendlich jedoch freigelassen. Ein dritter Mann, der ebenfalls im Auto saß, erlitt Verletzungen.

Ein unfassbar tragischer Schicksalsschlag für Kate Quilligan! Doch die 20-Jährige erwies ihrem verstorben Verlobten nochmal eine große Geste. Sie trug auf seiner Beerdigung das Brautkleid! In einem Beitrag in den sozialen Netzwerken schrieb Kate Quilligan, sie habe das Kleid getragen, damit sie sich „ein letztes Mal“ als Ehemann und Ehefrau verabschieden können.

Hochzeit: Frau trägt ihr Brautkleid auf Beerdigung

„Heute ist der härteste Tag meines Lebens, aber ich weiß, dass du bei jedem Schritt bei mir bist“, schrieb sie laut „Irish Mirror“.

In einem Video ist laut „Metro“ zu sehen, wie die junge Frau mit einem Hochzeitsstrauß bei ihrem Verlobten Myles Harty ankommt, während ihr Vater in die Kamera sagt: „Myles, das ist alles, was Kate ihr ganzes Leben lang wollte, Miley Harty.“

Was für eine rührende Geschichte!

Heiraten in Zeiten von Corona ist eine ziemliche Herausforderung geworden. In unserem aktuellen Newsblog halten wir dich auf dem Laufenden. (cf)