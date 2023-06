Im September 2022 sorgte das „Team Wallraff“ mit seinen Enthüllungen für eine großen Aufschrei. Jetzt, anderthalb Jahre später, hat RTL das Reporter-Team erneut losgeschickt und bei Burger King eingeschleust – mit erschreckenden Erkenntnissen.

Die Enthüllungen von „Team Wallraff“ zeigen, dass sich die Zustände bei Burger King nicht geändert haben. Zudem entdeckte das RTL-Reporterteam weitere besorgniserregende Missstände.

Burger King: „Team Wallraff“ deckt erneut Missstände

Im September 2022 dokumentierte „Team Wallraff“ in vier Filialen, dass unter anderem bei den Haltezeiten von Lebensmitteln und der Zubereitung vegetarischer Burger geschummelt wurde. Burger King selbst rechtfertigte die Vorwürfe als „Einzelfälle“, kündigte eine systematische Überprüfung aller deutschen Filialen an und versprach Besserung. Ob sich seitdem was geändert hat?

Das „Team Wallraff“ zog wieder los und entdeckte erneut große Missstände. In mehreren Filialen wurde mit den Haltezeiten getrickst. Patties wurden länger aufbewahrt als erlaubt, Burger wieder auseinander gebaut und neu verwendet und Haltbarkeitsdaten überklebt. Auf RTL-Anfrage reagierte die betroffene Filiale: „Wir verlangen von unseren Restaurant-Teams die Einhaltung der hohen Burger King Standards, die deutlich über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. […] Eine Umetikettierung, Umverpackung oder eine Haltezeitverlängerung verstößt ganz klar gegen die Standards und ist nicht tolerierbar.“

Und auch ein weiterer Mangel trat wieder auf: Der Undercover-Reporter beobachtete, wie vegetarische Patties im Fleisch-Behälter liegen, voll tierischem Sud. „Das in Ihren Fragen beschriebene Verhalten ist – wenn es tatsächlich so vorgekommen sein sollte – nicht zu tolerieren“, reagierte Burger King auf RTL-Anfrage. Für den Umgang mit Plant-based Produkten gebe es ganz klare Vorgaben.

„Es braucht mehr Kontrollen“

Damit aber nicht genug: Ein Franchisenehmer soll überwiegend Mitarbeiter aus Osteuropa und Nordafrika mit unsicherem Aufenthaltsgenehmigungen einstellen und diese auszunutzen. Zudem soll es zahlreiche Verstöße gegen das Arbeitsgesetz geben haben.

Günter Wallraff hat eine klare Meinung: „Burger King ist ein international agierender Fastfood-Riese, der Kunden täuscht. Politik und Behörden sind gefordert: Es braucht mehr Kontrollen, um einerseits die Kunden zu schützen, andererseits aber auch die Arbeitnehmer vor eklatanter Ausbeutung am Arbeitsplatz.“

Die neuste Reportage vom „Team Wallraff" über Burger King siehst du am Donnerstagabend (29. Juni) um 20.15 Uhr oder bei TVNOW.