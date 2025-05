Burger King: Betrugs-Filiale! Kunden warnen andere Besucher – „Vorsicht“

Auf den ersten Blick wirkt dieses Restaurant wie eine ganz normale Filiale von Burger King – doch der Schein täuscht. Online warnen Kunden vor einem Besuch in dem Restaurant, denn dabei handelt es sich nicht um einen echten Burger King, sondern eine falsche Filiale.

Das Restaurant an der A9 in Schweitenkirchen sieht aus wie herkömmliche Burger King-Filiale, doch seit mehreren Monaten wird dieses nicht mehr von Burger King beliefert. Stattdessen hat Geschäftsmann Ronny Otto beschlossen, sich selbst mit Zutaten für Fritten und Burger einzudecken.

Burger King beendet die Zusammenarbeit

Wie „Bild“ berichtet, hat Burger King im Mai des vergangenen Jahres nämlich entschieden, die Zusammenarbeit mit Otto zu beenden. Grund dafür waren Enthüllungen, die ein TV-Sender aufgedeckt hatte. Unter anderem wurden über sehr problematische Arbeitsbedingungen und Hygienemängel berichtet.

Vorwürfe, die von Burger King nicht geduldet werden, wie das Unternehmen betont: „Wenn ein Franchise-Nehmer gegen die Standards verstößt, können wir den Franchisevertrag kündigen.“ Otto hält dies jedoch lediglich für einen Vorwand. Er erklärt, dass der Vertrag wegen seines Engagements in einem Verband für Rechte von Franchisenehmern von Burger King gekündet wurde.

Otto denkt gar nichts ans Aufgeben und führt seine Burger King-Filiale einfach weiter. Alle Produkte werden weiterhin unter den altbekannten Namen verkauft und auch die Einrichtung hat sich nicht verändert. Kunden werden nur stutzig, da die Markenverpackung verschwunden ist.

Katastrophale Online-Rezensionen häufen sich

Wer die Filiale auf Google oder „TripAdvisor“ sucht, stößt jedoch auf eine Reihe von katastrophalen Rezensionen. So warnt ein Kunde: „Vorsicht!!! Der Betreiber hat keine Lizenz von Burger King Deutschland mehr und wurschtelt auf eigene Faust weiter, um noch Kohle zu machen.“ Da die Lizenz entzogen wurde, werden in der Filiale wohl auch keine Gutscheine und Coupons mehr akzeptiert, wie es in den Kommentaren heißt. Es wird von schlechtem Essen, Problemen, unzureichender Hygiene und Verwechslungen bei den Bestellungen berichtet.

Trotz der schlechten Kommentare ist „Bild“ bei einem Besuch in der falschen Burger King-Filiale auf zufriedene Kunden gestoßen. Ein Kunde berichtet: „Ich bin heute zufällig hier. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich in einem Fake-Restaurant bin. Das Fleisch vom Whopper war frisch und saftig.“