Rewe: Kunde steht an SB-Kasse und kann es nicht glauben – „Wie naiv seid ihr?“

Ein Einkauf bei Rewe läuft doch eigentlich immer nach demselben Schema ab und sollte somit das Normalste der Welt sein. Doch immer wieder treffen Kunden auf Veränderungen und Neuerungen in ihrem Lieblings-Supermarkt oder gar auf echte Ärgernisse.

Eine relativ neue Möglichkeit, sein Geld bei Rewe zu lassen, sind die SB-Kassen. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Es gibt wenig dazwischen. Das merkt man auch an folgender Begebenheit in einem Rewe.

Rewe: Kunde steht an SB-Kasse und kann es kaum fassen

Ob neue technische Möglichkeiten oder das Wegfallen ganzer Produktpaletten – in den Supermärkten und Discounter im Land ist immer was los. Da vor allem die jüngere Generation kaum noch Dinge wie Kaffeefilter, Kaffeesahne und Kondensmilch kauft, könnten diese Waren zum Beispiel irgendwann ganz aus den Regalen verbannt werden (mehr dazu hier).

Dagegen sind SB-Kassen gerade der Renner und tauchen in immer mehr Supermärkten und Discountern auf. Auch wenn sich nicht jeder damit anfreunden kann. Ein Rewe-Kunde, der sich über diese technische Neuerung anscheinend besonders freut, postete gerade auf „X“ (ehemals Twitter) dazu:

„Und das Beste: Nach 1 Min. durch die Kasse. An den Standardkassen hätte ich erst einmal 10 Min. gewartet. Also solange >90% der Kunden dieses ‚Scan&Go‘ nicht nutzen, spar ich unheimlich Zeit beim Einkaufen.“

Andere Kunden von Rewe und Co. können seine Freude nicht ganz teilen. Einer antwortet: „Ich kann mich mit den Dingern noch nicht so recht anfreunden.“ Ein anderer nutzt die SB-Kassen zwar auch, aber gibt noch eine Sache zu bedenken: „Nutze ich auch und drücke dann auf ‚Service‘ oder ‚Unterstützung‘ oder ‚Altersfreigabe‘, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz so schnell ihren Job los sind.“

Stehen die Jobs der Mitarbeiter auf dem Spiel?

Auf diese Idee meldet sich direkt eine andere Userin: „Warum sollte ich den Job der Verkäuferin machen? Ich verstehe Leute nicht, die das als Fortschritt werten und mit der Zeitersparnis kommen… Und nur weil ihr Service-Buttons drückt, glaubt ihr, dass das den Job der Verkäuferin erhält. Wie naiv seid ihr?“

Dagegen macht ein anderer deutlich: „Räumt ‚Scan&Go‘ auch die Regale ein? Oder beliefert den Markt?“ Ob mit den SB-Kassen bei Rewe und anderen Märkten tatsächlich die Jobs weniger werden, kann wohl nur die Zeit zeigen.