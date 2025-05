Rewe, Kaufland & Co.: Ganze Produktpalette verschwindet aus den Regalen

Das Kaufverhalten der Generationen ändert sich, was selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Angebot bei Rewe, Kaufland & Co. hat. Aktuelle Entwicklungen könnten jedoch dazu führen, dass bald eine ganze Art von Produkten aus den Regalen verschwinden wird.

Kaffee wird bei der jüngeren Generation immer unbeliebter, wie das Marktforschungsinstitut YouGov herausgefunden hat. Von den 18- bis 24-Jährigen haben nur 25 Prozent der Befragten angegeben, dass sie regelmäßig Kaffee trinken. Im Vergleich dazu haben von den Befragten über 55 Jahre 59 Prozent angegeben, dass sie regelmäßig Kaffee trinken.

Rewe, Kaufland & Co.: Jüngere Kunden haben nur 10 Prozent des Umsatzes erzielt

Aber auch die Zubereitung des Kaffees hat sich bei den jüngeren Kunden von Rewe, Kaufland & Co. verändert. Während bei älteren Kunden der Filterkaffee bisher ganz vorne im Rennen war, bevorzugen jüngere Kunden Espresso, Café Crema oder Cappuccino, wie „Ruhr24“ berichtet.

Auch wurde festgestellt, dass die Hälfte der Deutschen mittlerweile eine automatisierte Kaffeemaschine besitzt. Zwar wird der gemahlene Kaffee für den Filterkaffee momentan noch häufig gekauft, jedoch fällt er zunehmend aus der Mode. Aber dieses wandelnde Kaufverhalten merkt man nicht nur als Kunde bei Rewe, Kaufland & Co., sondern auch wirtschaftlich.

Wie „Ruhr24“ berichtet, werden Kaffeefilter, Kaffeesahne und Kondensmilch kaum noch an jüngere Kunden verkauft. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Consumer Panel Services GfK konnte sogar belegen, dass nur 10 Prozent des Umsatzes dieser Produkte durch die unter 42-Jährigen erzielt wird.

Experte hat eine böse Vermutung

Dieses wandelnde Kaufverhalten hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Angebot bei Rewe, Kaufland & Co. Wenn die Nachfrage nach den Produkten zu gering ist, drohen diese aus den Regalen zu verschwinden. Der Handelsexperte und Studienautor Robert Kecskes befürchtet, dass diese Kaffee-Produkte eines Tages „Gefahr laufen, zu Auslaufmodellen des kulinarischen Erbes unserer Großeltern zu werden“.

Aber auch was die Milch angeht, unterscheiden sich die verschiedenen Generationen deutlich. Während Kuhmilch noch von 28 Prozent der 18- bis 24-Jährigen verwendet wird, liegt der Anteil der 45- bis 54-Jährigen über 50 Prozent. Dagegen werden pflanzliche Alternativen wie Hafer- oder Sojamilch bei jüngeren Kunden von Rewe, Kaufland & Co. immer beliebter, während von den über 55-Jährigen nur 6 Prozent angeben, Milchalternativen in den Kaffee zu gießen.