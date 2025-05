Lidl-Filialleiter packt aus: Diesen Klopapier-Trick kennt kaum ein Kunde

Er ist schon seit Längerem ein echter Social-Media-Star: Lidl-Filialleiter Kevin Kublik hat mit seinen Videos auf TikTok bereits Millionen Menschen erreicht. Kublik, der eine Filiale in Fürth leitet, gibt Einblicke in das Leben als Supermarkt-Chef und verrät zudem immer mal wieder spannende Tricks.

Oftmals sind es echte Insider-Tipps, die man so noch nie gehört hat. Einen solchen verrät Kublik nun einmal mehr. Ab sofort kann man so ein gängiges Problem im Supermarkt bei Lidl ganz einfach lösen.

Lidl: Kult-Filialleiter hat nächsten Trick auf Lager

Der Supermarkt ist rappelvoll, die Kassenschlange ewig lang und alle wollen ihre Produkte möglichst schnell auf das Band legen, um nicht alles schleppen zu müssen – dieses Problem kennt wohl jeder. Besonders nervig wird es dann, wenn große Klopapier-Packungen oder ähnlich große Produkte gefühlt ein Drittel des gesamten Bandes einnehmen.

Doch dafür hat Kublik jetzt einen Trick für alle Kunden parat: Denn der Scanner an der Kasse, wo Lidl-Plus-Kunden für gewöhnlich ihr Smartphone vorhalten, um den QR-Code in der App scannen zu lassen, ist auch für normale Produkte geeignet. So kann man große Sachen wie etwa Klopapier-Packungen dort vorhalten.

So muss man diese Packungen nicht auf das Band legen, spart Platz und erleichtert auch den Mitarbeitern an der Kasse die Arbeit. Ab sofort könnt ihr die Ware ganz einfach selbst scannen.

Filialchef wird zum TikTok-Star

Dieser Trick dürfte in allen Filialen deutschlandweit funktionieren. Also ab in den Lidl und ausprobieren! Viele dürften von den Lidl-Plus-Scannern als Scanner für die normalen Produkte wohl noch nicht gehört haben. Genau solche Tipps liefert Kublik jedoch am laufenden Band.

Auch durch solche Hilfsvideos ist Kublik zu einem Internet-Star geworden. Mittlerweile hat er über 600.000 Follower auf TikTok und sahnte bereits 32 Millionen Likes ab. Bei ihm lohnt es sich mal vorbeizuschauen, er lädt regelmäßig hilfreiche sowie lustige Video aus dem Supermarkt-Alltag hoch.