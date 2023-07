Burger King bringt irren Burger auf den Markt – „Der Horror“

Im Kampf um Kunden lassen sich Burger King, McDonald’s und Co. immer wieder neue Produkte einfallen, die sie auf ihre Karte schreiben, um auf die Wünsche ihrer Käufer einzugehen.

Ob mit einem „King des Monats“-Deal oder einer ganz neuen Burger-Kreation – Burger King weiß um seine Kundschaft und die Begeisterung für Klassiker und innovative Neuheiten. Mit seiner jüngsten Erfindung sorgt der Fast-Food-Riese jetzt für Aufsehen.

Burger King erfindet irren Burger

„Ein Trend in Thailand ist es, buchstäblich alles mit Käse zu belegen. Jetzt hat sich Burger King mit dem ‚Real Cheese Burger‘ angeschlossen. Aber ich glaube, sie haben das Fleisch vergessen. Ich liebe Käse, aber es fiel mir schwer, auch nur die Hälfte dieses ‚Burgers‘ zu essen“, schreibt ein Kunde auf Twitter.

„The Real Cheese Burger“ besteht neben dem Brötchen aus nur einer Zutat: Käse. Genauer gesagt 20 Scheiben davon. Fleisch, Soße oder Salat hat man hier einfach weggelassen. Für 109 Thai Baht, umgerechnet 2,80 Euro, können Käse-Fans den Burger im Lokal bestellen oder ihn sich liefern lassen. „Der Horror“, schreibt ein Twitter-Nutzer zu einem Foto des Käsepakets.

Fast-Food-Riese erklärt „Real Cheese Burger“

Aber wie sieht es in Deutschland aus? Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt Burger King-die Aktion und auch, wie Kunden aus Deutschland „in den Genuss kommen“ können.

„Der ‚Real Cheese Burger‘ ist ein Spezialprodukt, das von Burger King in Thailand entwickelt wurde und nur dort – im Rahmen einer kreativen Werbeaktion – verkauft wird. Eine Einführung in den deutschen Restaurants ist nicht geplant.“

Weiter heißt es vom Fast-Food-Unternehmen: „Wer unbändigen Appetit auf Käse hat, kann allerdings auch in Deutschland in den Genuss kommen. Ganz nach unserem Motto ‚Mach dein King‘ haben Gäste in Deutschland theoretisch auch die Möglichkeit, sich bei Burger King durch Zu- beziehungsweise Abbestellen der Zutaten einen Whopper zu bestellen, der nur mit Käse belegt ist.“